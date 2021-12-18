Maymunlardan kanlı baskın: 250 köpek öldü

Mumbai'nin yaklaşık 300 mil doğusundaki Maharashtra'nın Beed semtinde korkunç bir olay yaşandı. Sık sık kavga etmeleriyle bilinen maymunlar ve köpekler, bu sefer kanlı bir düellonun tarafları oldu.

1 AY ÖNCE YAVRULARI ÖLDÜRÜLDÜ

Köylüler tarafından aktarılan bilgilere göre bölgede 1 ay önce, yavru bir maymun köpekler tarafından öldürüldü. Bu durumun ardından köpekler ve maymunlar arasında gerilim had safhaya tırmandı.

KÖPEKLERE BASKIN YAPTILAR

Bu yaşananların ardından maymunlardan karşılık gecikmedi. Olayın üzerinden tam 1 ay sonra, köpeklere yönelik kanlı bir baskın gerçekleştiren maymunlar, yakaladıkları köpekleri binaların üstüne götürerek aşağı atmaya başladı.

YETKİLİLERE HABER VERİLDİ

Olayın ardından büyük korku yaşayan köy halkı, hemen yetkilileri aradı. Bölgeye intikal eden orman korucuları, maymunlara müdahale etmeye çalıştı ancak tek bir maymun dahi yakalanıp kontrol altına alınamadı.

ŞİMDİ DE ÇOCUKLARI HEDEF ALIYORLAR

Maymunlar, köpeklere yönelik saldırılarının ardından bu sefer de 5 bin nüfuslu köyde çocuklara yönelik saldırı gerçekleştirmeye başladı. Köy halkı, iyice kontrolden çıkan maymunlara karşı önlem alınmasını istiyor.