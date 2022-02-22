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Putin emir verdi tanklar harekete geçti!

Rusya Ukrayna krizinde son durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yakından takip ediliyor. Kriz geçtiğimiz akşam Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları sonrası zirveye ulaştı.

Putin emir verdi tanklar harekete geçti!

Putin emir verdi tanklar harekete geçti!

Rusya Ukrayna krizinde son durum tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yakından takip ediliyor. Kriz geçtiğimiz akşam Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları sonrası zirveye ulaştı.

22 Şubat 2022 Salı 15:58
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"RUS TANKLARI UKRAYNA'YA GİRDİ!"

Reuters'a konuşan bir kişi, Donetsk bölgesine tankların ve askeri araçların girdiğini söyledi. Reuters'a konuşan kaynak, şehrin bir bölgesinde 5, başka bir bölgede ise 2 tank gördüğünü söyledi.

DONETSK VE LUGANSK'IN BAĞIMSIZLIĞINI TANIDI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarihi bir ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi. Donbas'ın Rusya'nın tarihsel bir parçası olduğunu söyleyen Putin, "Modern Ukrayna'nın mimarı Lenin'dir." dedi.

Ukrayna ekonomisinin çöktüğünü ve Ukrayna halkının soyulduğunu belirten Putin, "Ukrayna dış güçler tarafından yönetiliyor. Önemli kararları Batı alıyor" dedi. Kiev'in barış istemediğini söyleyen Putin, 'Uyarıyorum, ateşi kesin' dedi. Putin ayrıca Almanya ve Fransa liderlerine açıkladığı Doğu Ukrayna kararını canlı yayında tekrarlayarak, Doğu Ukrayna'daki iki cumhuriyeti de tanıdığını duyurdu.

PUTİN "GİRİN" EMRİ VERDİ

Financial Times'ta yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyacağını açıklamasının arından Rus ordusuna 'Ukrayna'ya girin' emri verdi

“KABUL EDİLEMEZ"

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetlerini tanıma kararına tepki gösterilerek, "Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" denildi. Bakanlık açıklamasında ayrıca; "Ukrayna’nın Doğu bölgelerindeki son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna’nın Doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir" ifadeleri kullanıldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın sözde ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına ilişkin "Alınan kararlarla bağlantılı sonuçların tüm sorumluluğu Rusya'ya aittir" dedi. Zelenskiy ayrıca partnerlerinden net ve etkili adımlar beklediklerini vurguladı.

AB'DEN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasının ardından dünyadan art arda tepkiler geldi. Ukrayna lideri Zelensky, ABD Başkanı Biden'la telefonda konuştu. İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna lideri Zelensky'le konuşacağını ve İngiltere'nin desteğini teklif edeceğini söyledi.

Avrupa Birliği, Ukrayna'nın ayrılıkçı bölgelerini bağımsız olarak tanımaya dahil olanlara yaptırım uygulayacağını söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, derhal uluslararası bir yaptırım paketi yapılacağını ve Rusya'ya karşı ilk ekonomik yaptırım kararlarını bugün açıklayacaklarını söyledi. İngiltere Başbakanı, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımın çok sert olacağını ifade etti.

RUSYA'DAN YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Avrupa'nın yaptırım kararlarına ilişkin konuştu. Lavrov, "Batı'nın Donbas'ın tanınmasına tepkisini bekliyorduk. Rusya yaptırımlara alışkın" dedi.

ZELENSKIY'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanıma kararının ardından ikinci kez konuştu. Rusya'nın kararıyla Ukrayna karşıtı saldırılara yasal bir zemin hazırladığını söyleyen Zelenskiy, "Büyük bir trajedi yaşanabilir." dedi

KREMLİN: RUSYA HALEN DİPLOMASİYE AÇIK

Kremlin tarafından yapılan açıklamada "Rusya halen diplomasiye açık" ifadeleri kullanıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından Moskova'nın halen diplomasiye açık olduğunu söyledi.

Peskov, "Rus güçlerinin Donbas'a girdiğine ilişkin henüz bilgim yok" dedi. Rus güçlerinin Donbas'a

duruma göre gireceğini belirtti.

BIDEN-PUTIN GÖRÜŞMESİ

Donbass'ın tanınması kararının sakinliği sağlayacağını umduğunu dile getiren Peskov, "Rusya halen diplomasiye açık" dedi.

Putin ile ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi sorusunu yanıtlayan Peskov, " Tüm kontaklar açık" ifadelerini kullandı.

PUTİN: UKRAYNA'DAKİ DURUM İSTİSNA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya Eski Sovyetler Birliği ülkelerinin egemenliğini destekliyor, Ukrayna'daki durum istisna" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıyacağını açıklamasının ardından uluslararası kamuoyunda Rusya'nın eski SSCB ülkelerinin egemenliğini desteklemediğine ilişkin ifadeler yer aldı.

TASS haber ajansının aktardığı habere göre Putin, "Rusya Eski Sovyetler Birliği ülkelerinin egemenliğini destekliyor, Ukrayna'daki durum istisna" dedi.

Putin, Ukrayna'nın dış güçler sebebiyle istisna olduğunu söyledi.

Son Güncelleme: 22.02.2022 19:02
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Putin Emir Verdi Tanklar Harekete Geçti!
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