Rus Ordusu, Başına Poşet Geçirerek Belediye Başkanı'nı Kaçırdı

Rusya- Ukrayna arasındaki savaş 17. güne girerken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk, Rus ordusunun ilerleyişini durdurmak için direnişini sürdürüyor. Bölgeden gelen son haber, iki ülke arasındaki gerginliği başka boyuta taşıyacak gibi görünüyor. Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov, Rus ordusu tarafından kaçırıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI TELEGRAM'DAN DUYURDU

Geraşenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Fedorov'un işgal altındaki kentte bulunan kriz merkezinden 10 Rus askeri tarafından kaçırıldığını belirtti.

İŞ BİRLİĞİ YAPMAYI KABUL ETMEDİ

Fedorov'un Ruslarla iş birliği yapmayı kabul etmediğini kaydeden Geraşenko, Başkan'ın başına plastik poşet geçirilerek binadan çıkarıldığını söyledi. Ukrayna'nın doğusunda, Zaporijya Oblastı'nda bulunan Melitopol, şubatın son günlerinde Ruslar tarafından işgal edilmişti.

ZELENSKİ: KAÇIRILMA OLAYI DEMOKRASİYE KARŞI İŞLENEN BİR SUÇ

Rus askeri güçlerinin, Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'u kaçırması üzerine açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, "Melitopol Belediye Başkanının kaçırılması, Ukrayna'daki kent ve halka sadece değil, demokrasiye karşı işlenen bir suçtur. Demokratik ülkelerdeki halkın yüzde 100'ü bunu öğreneceğinden eminim" dedi.