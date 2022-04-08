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Ruslar Tren İstasyonunu Vurdu: Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var

Ukrayna, iki Rus roketinin ülkenin doğusundaki Kramatorsk kentinde tren istasyonunu vurduğunu açıkladı. Tahliye edilmeyi bekleyen sivillerin beklediği istasyondan gelen görüntüler kan dondururken, saldırıda 39 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla yaralının olduğu belirtildi.

Ruslar Tren İstasyonunu Vurdu: Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var

Ruslar Tren İstasyonunu Vurdu: Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var

Ukrayna, iki Rus roketinin ülkenin doğusundaki Kramatorsk kentinde tren istasyonunu vurduğunu açıkladı. Tahliye edilmeyi bekleyen sivillerin beklediği istasyondan gelen görüntüler kan dondururken, saldırıda 39 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla yaralının olduğu belirtildi.

08 Nisan 2022 Cuma 16:42
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Rus işgalinin 44. gününde Ukrayna yine kana bulandı. Ülkenin doğusunda bulunan Kramatorsk kentindeki bir tren istasyonu, Rus roketlerinin hedefi oldu.

39 ÖLÜ, 100'DEN FAZLA YARALI VAR

Donetsk Valisi, tren istasyonunda tahliye edilmeyi bekleyen binlerce sivil bulunduğunu aktardı. Bölgeden gelen görüntüler kan dondururken, saldırıda 39 kişinin hayatını kaybettiği ve 100'den fazla yaralının olduğu belirtildi.

RUSYA: İSTASYONA GELEN SİLAHLARI VURDUK

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'daki savaşta Rus askeri birliklerinin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ukrayna'daki hedeflere yönelik havadan yüksek hassasiyetli roketler kullandıklarını bildiren Konaşenkov, Donetsk bölgesindeki Pokrovsk, Slavyansk, Barbenkovo tren istasyonlarında Donbas'a Ukrayna birliklerine gelen askeri teçhizat ve silahları imha ettiklerini söyledi.

Konaşenkov, "Bastion kıyı füze sisteminden atılan yüksek hassasiyetli roketlerle Odessa'nın kuzeydoğusundaki Krasnoselka yerleşim birimi civarında bulunan yabancı paralı savaşçıların toplanma ve hazırlık merkezi vuruldu." ifadelerini kullandı.

Rus hava savunma sistemlerinin 2 helikopter ve 5 insansız hava aracını da vurduğunu kaydeden Konaşenkov, bir günde 81 Ukrayna askeri nesnesinin yok edildiğini aktardı. Konaşenkov, "Bugüne kadar Ukrayna ordusuna ait 97 helikopter, 421 insansız hava aracı, 228 hava savunma füze sistemi, 2 bin 19 tank ve zırhlı araç, 223 çok namlulu roketatar, 874 obüs ve havan topu ile 1917 özel askeri araç yok edildi." bilgisini verdi.

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Ruslar Tren İstasyonunu Vurdu: Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
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