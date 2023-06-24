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Rusya’da darbe!

Paralı asker grubu Wagner'in isyan başlatmasının ardından Rusya lideri Putin kameralar karşısına çıktı. Putin, "Askerlerimiz halkımızın güvenliği için mücadele edecek, tüm güçlerin birliğine ihtiyacımız var. Bu bir darbedir; talimatı verdim, isyana kalkışanlar hesap verecek. Yanıtımız çok sert olacak." dedi.

Rusya’da darbe!

Rusya’da darbe!

Paralı asker grubu Wagner'in isyan başlatmasının ardından Rusya lideri Putin kameralar karşısına çıktı. Putin, "Askerlerimiz halkımızın güvenliği için mücadele edecek, tüm güçlerin birliğine ihtiyacımız var. Bu bir darbedir; talimatı verdim, isyana kalkışanlar hesap verecek. Yanıtımız çok sert olacak." dedi.

24 Haziran 2023 Cumartesi 10:55

Rus güvenlik şirketi Wagner, Rus ordusu tarafından kamplarının vurulduğu iddia ederken Putin yönetimine baş kaldırdı. Savaş meydanını bırakıp Rusya'ya giren Wagner askerleri Rostov kentini kuşatırken gözlerin çevrildiği Putin, isyancılara gözdağı verdi. Putin, "Hainlerle karşı karşıyayız. Askerlerimiz halkımızın güvenliği için mücadele edecek. Yanıtımız sert olacak, hainler cezalandırılacak. Birliğimizi bozan eylemlerden vazgeçin. Bu bir darbedir" dedi.

"BİRLİK İÇİNDE OLMALIYIZ"

Paralı asker grubu Wagner, dün geceden beri Rusya'yı teyakkuza geçirdi. Darbe ihtimaline karşın sokaklarda üst düzey güvenlik önlemleri alınırken gözlerin çevrildiği Rusya lideri Putin sessizliğini bozdu. Kameralar karşısına geçen Putin, "Mücadelemizi sürdürüyoruz. Bin yıllık tarihimiz var ve şu an tarihimiz kuruluyor. Birlik içinde olmalıyız. Hiçbir şey önemli değil şu an. Düşmanlarımız bizim birliğimizi yok etmeye çalışıyor. Askerimiz bizim için şu an ayaktalar." dedi.

"BU TÜR KALKIŞMALAR ÜLKEMİZİ SIRTIMIZDAN BIÇAKLAMAKTIR"

Konuşmasının devamında ifadelerini daha da sertleştiren Putin, şöyle devam etti: "Buradaki tüm askeri unsurlara bir talimatım var. Halkımızın güvenliği ve bağımsızlığı için mücadele edeceksiniz. Rusya'yı çok güçlü bir ülke haline getirdik. Birliğimizi bozacak her türlü eylemden vazgeçilmeli. Böyle kalkışmalar ülkemizi sırtından bıçaklamaktır.

"BU HALKIMIZA BİR DARBEDİR

Biz bugün devletimizi her türlü savunmaya hazırız. Hainliktir. Şu an askerlerimizi desteklemek istiyoruz. Wagner güçlerinin arasında şu an hainler var. Silahlı ayaklanma ve herhangi bir iç ayaklanma Rusya'ya halkımıza bir darbedir. Bunun cezasını vereceğiz. Cezası ağır olacaktır.

"BU HATADAN GERİ DÖNÜN"

Hem kanun önünde hem vatandaşların önünde cezalarını görecekler. Şu an bir Rusya vatandaşı olarak elimden gelen her şeyi yapacağım. Yeter ki halkımıza silahını kaldıran herkes cezasını çekecek. Bu hatadan çekilin ve bu suçu yapmayın."

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Rusya’da Darbe!
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