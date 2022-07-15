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Tüyleri diken diken eden korkunç infaz!

Meksika'nın en tehlikeli uyuşturucu karteli olarak bilinen Jalisco Yeni Karteli'nin rakipleri olduğu iddia edilen 3 adamı infaz ettikleri anlar adeta kan dondurdu.

Tüyleri diken diken eden korkunç infaz!

Tüyleri diken diken eden korkunç infaz!

Meksika'nın en tehlikeli uyuşturucu karteli olarak bilinen Jalisco Yeni Karteli'nin rakipleri olduğu iddia edilen 3 adamı infaz ettikleri anlar adeta kan dondurdu.

15 Temmuz 2022 Cuma 12:55
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Kartel üyeleri, infaz anlarını DAEŞ tarzı yöntemle klip haline getirdikten sonra servis etti. Ancak bu klip, hassas içeriğe girmesi nedeniyle paylaşılmadı. Fotoğrafları ise kısa sürede dünya basınında gündem yarattı.

Uyuşturucu kartellerinin çatışmaları her ay onlarca insanın ölümüne neden olan Meksika'da kan donduran olaylar yaşanmaya devam ediyor. Ülkede son olarak meydana gelen olay ise dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

RAKİPLERİNİ İNFAZ ETTİLER

Meksika'nın en çok aranan adamı Nemesio 'El Mencho' Cervantes tarafından yönetilen ve ülkenin en tehlikeli karteli olarak bilinen Jalisco Yeni Karteli'nin üyeleri, rakipleri olduğu iddia edilen 3 kişiyi infaz etti.

DAEŞ TARZI YÖNTEMİ UYGULADILAR

Kartel üyeleri, infaz anlarını terör örgütü DAEŞ'in uyguladığı bir yöntemle kaydederek dünyaya servis etti. Kartel üyelerinin bu yöntemle güçlerini kanıtlamak istediği öne sürüldü.

YALVARMALARI ÇARE ETMEDİ

Videodaki kartel üyeleri önce hırpaladıkları 3 adamı daha sonra infaz ediyor. Kartelin elindeki rehinelerin çırpınarak kurtulma çabaları ise yetersiz kalıyor. Videodakilerin ayrıca rakip kartele mesaj gönderdikleri ifade ediliyor. Bu anlar, hassas içerik olması nedeniyle paylaşılmadı. Fotoğraflar ise büyük etki yarattı.

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Tüyleri Diken Diken Eden Korkunç Infaz!
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