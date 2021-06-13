Bunu söyleyen bir hukukçu, Asker Zoruyla Eve Girip Aşı Yapılsın!

Hukukçu Ersan Şen Habertürk ekranlarında çıktığı programda aşı olmak istemeyenler için iddialı bir çıkış yaptı.

Aşı olup olmama yaptırımlarının konuşulduğu programda aşı olmak istemeyenler için bir yaptırım olması gerektiğinin altını çizen Şen şunları söyledi:

"Zorunlu aşıyı çıkarırsın. Dersin ki kardeşim, tıbbi geçerli mazeretin olmamak kaydıyla eğer bu mazeretin yoksa bunun da yaptırımı şudur; 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl hapis cezası... Hatta ben zorunlu aşıyı gelir evinde iş yerinde tatbik ederim. Bu gücün varsa uygularsın" diye konuştu.

Asker ve polis zoruyla evlere girilebilir

Asker ve polisin de devreye sokularak zorla aşı yapılmasını isteyen Ersan Şen, "Benim sıram geldiyse, ben aşıya gitmediysem, haklı bir mazeretim yoksa, yaptırımın neyse tatbik edersin. O insanları aşıya mecbur edersin. Veya öyle bir gündem olur ki, asker ve polis zoruyla evlerine iş yerlerine girip yaparsın. Bu hayat, her şey mümkün." diye konuştu.

Önce yüzde 50

Aşı olmayanlara yönelik dikkat çekici ifadelerde bulunan Ersan Şen, "Önce biz bir yüzde 50 olarak aşıyı olalım. Aşı olmak istemeyenlar var ya, onlara sıra gelir." dedi.

Sosyal medyada tepki alan Şen için hashtag açıldı.