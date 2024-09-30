Ankara’nın Nallıhan İlçesi Nasuhpaşa Mahallesi’nde beton binaların önündeki kaldırımda kendiliğinden yetişen karpuzlar görenleri şaşırtıyor.

Toprak yerine betonun hakim olduğu bir ortamda karpuzların bu kader büyüyebilmesi ilginç olurken parke taşlarının arasından sızan su ve güneş ışığının bu karpuzlar için uygun bir ortam oluşturduğu mahalle sakinleri tarafından ifade ediliyor.

Bu olayın belki küresel iklim değişikliğinin bir etkisi olabileceği vurgulanırken toprakta karpuz yetiştirmek herkes için mümkün olabilir ama kaldırımdaki parke taşları üzerinde yetişen karpuzlar sıra dışı bir olay olarak değerlendiriliyor.