Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi
Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi
Başkan Güngör Şehit ve Gazi Aileleriyle İftarda Buluştu
Başkan Güngör Şehit ve Gazi...
Ferhuş Mahallesinde Yol Standardı Yükseliyor
Ferhuş Mahallesinde Yol Standardı Yükseliyor
‘Uykum Geri Gel’ Miniklerle Buluşacak
‘Uykum Geri Gel’ Miniklerle Buluşacak
Vali Coşkun Polis teşkilatının kuruluş yılı dönümünü kutladı
Vali Coşkun Polis teşkilatının kuruluş...

Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi

Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Nisan Salı Günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. ‘Unutkan Davulcu’ tiyatro gösterimi, yüz boyama ve masal saati etkinlikleri ile minikler harika bir gün geçirecek.

Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi

Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi

Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Nisan Salı Günü Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde çocuklar için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. ‘Unutkan Davulcu’ tiyatro gösterimi, yüz boyama ve masal saati etkinlikleri ile minikler harika bir gün geçirecek.

11 Nisan 2022 Pazartesi 14:41
banner459

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehirde kültür sanat etkinliklerini aralıksız sürdürüyor. Okulların ara tatile girdiği dönemde öğrencilerin eğlenceli vakit geçirmelerini sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda, 12 Nisan Salı günü (yarın) ‘Unutkan Davulcu’ adlı çocuk tiyatrosu minikler için perdelerini açacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde sahnelenecek oyun saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans şeklinde miniklerle buluşacak. Oyunun ücretsiz giriş biletleri Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nden temin edilebiliyor.

Çeşitli Etkinlikler Düzenleniyor

Ara tatil döneminde çocuk tiyatrolarının yanı sıra yüz boyama etkinliği ve masal saati de miniklerle buluşturuluyor. Bu kapsamda, 12 Nisan Salı günü (yarın) ‘Unutkan Davulcu’ adlı çocuk tiyatrosunun yanı sıra masal saati ve yüz boyama etkinlikleri de gerçekleştirilecek. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde 12.00 – 13.00 saatleri arasında yüz boyama etkinliği, 16.30’da da masal saati miniklerle buluşacak. Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, tüm çocuklar etkinliklere davetlidir ifadelerine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Büyükşehirden Çocuklara Tiyatro Gösterimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ressam Erkan Kılıç’ın kuş bakışı resimleri hayran bırakıyor!
Ressam Erkan Kılıç’ın kuş bakışı resimleri hayran bırakıyor!
Kütüphane Haftası Etkinlikleri Start Aldı
Kütüphane Haftası Etkinlikleri Start Aldı
Bafta 2022 Ödülleri Sahiplerini Buldu
Bafta 2022 Ödülleri Sahiplerini Buldu
Şair Genç, ‘Hayaller Hayatı Anlamlandırır’
Şair Genç, ‘Hayaller Hayatı Anlamlandırır’
Etkinlikler ‘Susam Sokağı’ İle Başlıyor
Etkinlikler ‘Susam Sokağı’ İle Başlıyor

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber