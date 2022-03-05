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Etkinlikler ‘Susam Sokağı’ İle Başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri, ‘Susam Sokağı’ çocuk tiyatrosu ile perdeyi açıyor. 6 Mart Pazar günü iki seansta gerçekleştirilecek gösterimlere Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak.

Etkinlikler ‘Susam Sokağı’ İle Başlıyor

Etkinlikler ‘Susam Sokağı’ İle Başlıyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mart Kültür Sanat Etkinlikleri, ‘Susam Sokağı’ çocuk tiyatrosu ile perdeyi açıyor. 6 Mart Pazar günü iki seansta gerçekleştirilecek gösterimlere Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi ev sahipliği yapacak.

05 Mart 2022 Cumartesi 11:01
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri Mart ayında da hız kesmeden devam edecek. Etkinlik takvimi boyunca tiyatro gösterileri, söyleşi, konferans ve konser gibi pek çok program kültür sanat dostlarıyla buluşturulacak. Bu kapsamında ilk etkinlik 6 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde 13.00 ve 15.00’da ‘Susan Sokağı’ çocuk tiyatrosu minik izleyicilerle buluşacak. Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, etkinliğin ücretsiz olduğu, giriş biletlerinin ise NFK Kültür Merkezi’nden temin edilebileceği belirtildi.

Emanet Kültürü

90’ların sevilen televizyon programı Susam Sokağı’nın kahramanları, bu kez tiyatro sahnesinde sevenleriyle buluşacak. Edi, Büdü, Kırpık, Minik Kuş ve Kurabiye Canavarı çocuklara emanet kültürünü, dürüstlük ve doğruluğun önemini anlatacak. Yaklaşık 1 saat sürecek oyun ebeveynlere de nostalji yaşatacak.

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Etkinlikler ‘Susam Sokağı’ İle Başlıyor
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