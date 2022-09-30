Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başkan Mahçiçek’ten Camiler ve Din görevlileri Haftası mesajı
Başkan Mahçiçek’ten Camiler ve Din...
Haydi Çocuklar! “Kitaplar Ülkesi” Sizi Bekliyor
Haydi Çocuklar! “Kitaplar Ülkesi” Sizi...
Kahramanmaraş’ta Trafiğe Açılan Köprü ve Bulvara Vatandaştan Övgü
Kahramanmaraş’ta Trafiğe Açılan Köprü ve...
Onikişubat Belediyesi’nden KSÜ’lü öğrencilere EXPO 2023 ve dondurmalı karşılama
Onikişubat Belediyesi’nden KSÜ’lü öğrencilere EXPO...
Kahramanmaraş Çocuk Akademisi Minikleri Bekliyor!
Kahramanmaraş Çocuk Akademisi Minikleri Bekliyor!

"Hollywood Çarıkçısı", Atık Derileri Anahtarlığa Dönüştürüyor

Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Truva, Fetih 1453 gibi birçok film için Maraş yemenisi ve çarığı üreterek ünlenen Kahramanmaraşlı Hüseyin Kopar, atık derileri yeniden tasarlayarak anahtarlık yapıyor.

"Hollywood Çarıkçısı", Atık Derileri Anahtarlığa Dönüştürüyor

"Hollywood Çarıkçısı", Atık Derileri Anahtarlığa Dönüştürüyor

Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Truva, Fetih 1453 gibi birçok film için Maraş yemenisi ve çarığı üreterek ünlenen Kahramanmaraşlı Hüseyin Kopar, atık derileri yeniden tasarlayarak anahtarlık yapıyor.

30 Eylül 2022 Cuma 16:07

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle katıldığı fuarlarda tanıtımını yaptığı ürünler dünyaca ünlü sinema filmlerinde kullanılan ve bu sayede "Hollywood Çarıkçısı" olarak tanınan Kopar, yerli ve yabancı yapımlardan ilgi görmeye devam ediyor.

Çarıkçılığı 5'inci kuşak olarak sürdüren 50 yıllık usta, geleneksel yöntemlere bağlı kalarak diktiği çarık ve yemenileriyle kaybolmaya yüz tutan zanaatını yaşatmaya çalışıyor.

İlk olarak 1975 yılında ABD yapımı "Büyük İskender" filmi için babasıyla çarık dikmeye başlayan Hüseyin Kopar, yeni yapımlar için gelen siparişlerin yanı sıra günlük kullanıma yönelik talepleri de karşılıyor.

Kopar, çarık ve yemeni yapımı sırasında artan ve atıl duruma düşen küçük parçaları da değerlendiriyor. Atık ürünlerden anahtarlık tasarlayan Kopar, el emeği ürünlerini yurt dışına pazarlamaya başladı.

"40'a yakın aile üretiyor"

İzmir Kahramanmaraş Kültür Turizm ve Dayanışma Derneğince (İZMİR MARAŞDER) organize edilen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri'ne katılan Kopar, AA muhabirine, çarık ve yemeni zanaatının tarihi filmlerle yeniden kıymete kavuştuğunu belirtti.

İşini severek yaptığını, bundan dolayı da ortaya güzel ürünler çıktığını ifade eden Hüseyin Kopar, ABD'den aldığı sipariş üzerine atıl derilerden yapılan 120 bin anahtarlık siparişi için yoğun mesai harcadığını söyledi.

Kopar, bu sayede ülke ekonomisine katkı sunacağı için gururlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bizim işimiz filmlere ayakkabı, kostüm, çizme yapmak. Bu projede ise İstanbul'daki fuara gelen ABD'liye vermiş olduğumuz bir numune deri anahtarlık oldu. Amacımız burada pazar oluşturmaktı. Bizden, önce 5 bin adet numune alıp sonradan 120 bin sipariş verdiler. Şimdi hazırlıklarına başladık. Biz bunları preste kesiyoruz, kırsaldaki kadınlara, evlere vererek bu üretimi yapıyoruz. Şu anda hazırlıyoruz, haziran ayında da teslimatımızı gerçekleştireceğiz. Atıl derileri değerlendirmek ve ekonomiye katkı sağlamak gurur verici. Çünkü çöpe atmamış oluyoruz, paraya dönüştürüyoruz, bizim için önemli olan da bu."

Bu sayede kırsaldaki kadınlara iş olanağı sunduklarını ifade eden Hüseyin Kopar, "Şimdilik 40'a yakın aile faydalanacak. 17 Haziran'da İstanbul'da gümrük firmasına ürünleri teslim edeceğiz. Ayrıca filmlerle ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Türkiye'de çekilen birkaç filmin ayakkabı ve kostümlerini yapıyoruz. Ama şu anda bizim için en güzel gurur kaynağı bu derileri çöpe atmadan ekonomiye kazandırmak." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Hollywood ÇarıkçısıAtık Derileri Anahtarlığa Dönüştürüyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SANKO Sanat Galerisi’nde “Zaman Sızlar” Temalı Resim Sergisi
SANKO Sanat Galerisi’nde “Zaman Sızlar” Temalı Resim Sergisi
Sanko Sanat Galerisi’nde Sergi Açılışı
Sanko Sanat Galerisi’nde Sergi Açılışı
Kahramanmaraş büyük bir değerini daha kaybetti!
Kahramanmaraş büyük bir değerini daha kaybetti!
Usta kalem yoğun bakıma alındı
Usta kalem yoğun bakıma alındı
Kahramanmaraş’ta çocuklar için etkinlik!
Kahramanmaraş’ta çocuklar için etkinlik!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber