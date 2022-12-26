Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından 10 ülkeden 100’e yakın yazar ve şairin katılımıyla düzenlenen 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri, gerçekleştirilen final programıyla noktalandı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, belediye başkanları, yazar ve şairler ile yüzlerce edebiyatsever de katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, ‘İnsanın Anlamı ve Arayışı’ temalı kısa film gösterimi ile devam etti.

Kahramanmaraş Çok Değerli Yazar ve Şairler Yetiştirdi

3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri final programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Çünkü Sözümüz Var diyerek 2020 yılında ilkini gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin bu yıl 3’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Bazen şiirdir söz, bazen susmaktır; bazen gözyaşıdır söz, bazen matemdir. Derdi ve kaygısı olanların sözü olur. Kahramanmaraş’ımız kadimden bugüne kadar çok değerli şairler, yazarlar ve fikir adamları yetiştirmiştir. Karacaoğlan’dan bugüne kadar çok değerli şair ve yazarlar ya burada yetişmiş ya da yolu buradan geçmiştir. Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Abdurrahim Karakoç, Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Beyazıt, Âşık Mahzuni Şerif bunlardan sadece birkaçı” ifadelerini kaydetti.

UNESCO Yolculuğumuz Devam Ediyor

UNESCO yolculuğunun devam ettiğini vurgulayan Başkan Güngör, “Şiir ve edebiyat alanında var olan bu potansiyelimizi ulusal ve uluslararası arenada daha fazla tanıtmak istiyoruz. Bu noktada da ciddi çalışmalar yapıyoruz. 3 yıldır gerçekleştirdiğimiz Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri de bunlardan bir tanesi. Hamdolsun etkinliğimiz her geçen yıl daha da gelişiyor ve ilgi görüyor. Emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Şiir ve edebiyatımızın tanınırlığını artırma noktasında UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na dâhil olmayı da çok önemsiyoruz. Geçtiğimiz yıl yaptığımız çalışmalarla UNESCO’nun yedek listesinde yer alarak bu iddiamızı sürdürüyoruz. İnşallah bu çalışmalarımız neticesinde UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na şiir ve edebiyat alanında Türkiye’den dâhil olan ilk şehir Kahramanmaraş olacak. Bu sadece şehrimiz için değil tüm Türkiye için çok önemli ve değerli” dedi.

Ziyaretçi Potansiyelimizi Artırıyoruz

Kahramanmaraş’ın birçok sektörde öncü rol oynadığını belirten Başkan Güngör, “Kahramanmaraş, birçok alanda öne çıksa da şehrimizin kimliğini şiir ve edebiyat oluşturuyor. Bir sektörde öne çıkmak diğer sektörleri ihmal ettiğimiz anlamına gelmiyor. Biz; dondurmayı ve takı tasarımını da şiir gibi yapıyoruz. Günümüzde nüfusunun katbekat fazlası ziyaretçi alan şehirler var. Kahramanmaraş’ımızın da şiir ve edebiyat kimliğiyle, doğal ve kültürel mirasıyla, öne çıkan diğer sektörleriyle önümüzdeki süreçte ziyaretçi sayımızı katbekat arttırma imkânımız var. Bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz” cümlelerini kaydetti.

İddialıyız, Başaracağız

Başkan Hayrettin Güngör konuşmasını, “3 gün boyunca devam eden 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nde çeşitli okur – yazar buluşmaları, şiir dinletileri ve konserler düzenlendi. Bugün de finalini gerçekleştiriyoruz. Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri’ni sahipleriyle buluşturacağız. Hedefimiz ise Kahramanmaraş’ımızı dünyanın en prestijli şiir ve edebiyat ödüllerinin verildiği bir şehir kimliğine büründürmek. Bu noktada iddialıyız. İnşallah önümüzdeki süreçte bunu başaracağız” cümleleriyle noktaladı.

Ödüller Taltifin Zirvesidir

Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri jüri üyesi usta edebiyatçı Cemal Şakar, ödül törenine ilişkin açıklamalarda bulundu. Şakar, “Öncelikle bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri için Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir etkinliğe imza atıyorlar. Ödül alan yazar ve düşünürlerin toplam emeğine bakarak bu ödüller tayin edildi. Başınızı adaletle kaldırdığınızda zaten o alanlardaki isimler o kadar parlak ki. Jüri olarak çok müsterihiz. Her sanatçı kendisi için üretebilir ancak bunu yayınlıyorsa bir iddia sahibidir. Dolayısıyla taltif görmek ister. Ödüller de bu taltifin zirvesidir. Ödül alan bütün yazar, şair ve düşünürleri tebrik ediyorum” dedi.

Şiir Ödülü: Hüseyin Atlansoy

Konuşmaların ardından Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri’nin takdimine geçildi. İlk olarak ‘Şiir’ ödülü takdim edildi. Şiir ödülü Yazar – Şair Hüseyin Atlansoy’a verildi. Ödülünü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım’dan alan Atlansoy, duyduğu memnuniyeti belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Roman Ödülü: Yasemin Karahüseyin

Etkinlikte ‘Roman’ ödülü de Yazar YaseminKarahüseyin’e verildi. Ödülünü Prof. Dr. Fatma Çiçek Derman’dan alan Karahüseyin, “Edebiyat yolculuğumda katkılarından dolayı her daim minnettar olacağım yazar ve şairlerin memleketinde bu ödülü almak çok mutluluk verici. Şiir ve Edebiyat Günleri, okur ile yazarın heyecanını bir araya getirdi. Buna şahit olmak da çok güzeldi. Şahsımı bu ödüle layık gören jüri üyelerine ve 3. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Öykü Ödülü: Necip Tosun

Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri’nde ‘Öykü’ ödülünü kazanan isim Yazar Necip Tosun oldu. Ödülünü Yazar Cemal Şakar’dan alan Necip Tosun, “Her yazar yazdığı eserin yankı bulmasını ister. Ödüller aslında bu yankının gerçekleştiğini gösterir. Beni bu ödüle layık gören jüriye, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Çocuk Edebiyatı Ödülü: Salih Zengin

Etkinlikte ‘Çocuk Edebiyatı’ ödülüne layık görülen isim ise Kahramanmaraşlı Yazar Salih Zengin oldu. Zengin’e ödülünü Yazar Turgay Anar takdim etti. Şehrinde ödül almaktan duyduğu mutluluğu ifade eden Zengin, “Bir Kahramanmaraşlı olarak Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen bu güzel organizasyonda ödül almak benim için büyük bir onur. Bu ödülü 7 Haziran tarihinde Kahramanmaraş’tan ebedi âleme uğurladığımız sevgili ağabeyim Mevlana İdris’e ithaf ediyorum” diye konuştu.

Yayın Ödülü: Mustafa Akar

Düzenlenen programda ‘Yayın’ ödülü Lacivert Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Akar’a verildi. Ödülünü Yazar – Şair İsmail Kılıçarslan’dan alan Mustafa Akar, duyduğu memnuniyeti belirterek Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’ne ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Düşünce Ödülü: Ömer Türker

Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri’nde ‘Düşünce’ ödülüne layık görülen isim ise Prof. Dr. Ömer Türker oldu. Türker’e ödülünü AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir takdim etti. Ödül almaktan dolayı yaşadığı mutluluğu belirten Prof. Dr. Ömer Türker, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Saygı Ödülü: Uğur Derman

Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri’nde son ödül ise ‘Saygı’ kategorisinde Prof. Dr. Uğur Derman’a verildi. Derman’a ödülünü Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör takdim etti. Duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Derman, “Beni böyle bir ödüle layık gören herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İncesaz’dan Muhteşem Konser

Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri’nin takdiminin ardından İncesaz müzik grubu sahne aldı. Dinleyicileri ‘Sevdayla Hesaplaşılmaz’ adlı eseriyle selamlayan İncesaz, konserin devamında; Geçsin Günler Haftalar, Bir Çapkına Yangınım, Bahriyeli, Piraye, Mazi Kalbimde Bir Yaradır, Bir Yangının Külünü, Mavi Kayık ve Fikrimin İnce Gülü gibi nadide parçaları müzikseverler için seslendirdi. İncesaz, seslendirdiği eserlerle ve sahne performansıyla müzikseverlerden yoğun alkış aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, katılımlarından dolayı solistlere ve saz heyetine teşekkür ederek çiçek ve Kahramanmaraş’a özgü çeşitli hediyeler takdim etti.