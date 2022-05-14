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KAMFOD yeni sergisiyle göz doldurdu

Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği (KAMFOD) Germenıcıa Otel işbirliğinde yeni sergi açılışına imza attı. 13 Mayıs Cuma günü açılışı yapılan sergiye Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Kahramanmaraş Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Esat ŞENGÜL, Kahramanmaraş Cumhuriyet Halk Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, Germenıcıa Otel Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökhan Büyükdereli’nin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürü Tuğba GÖKÇEN'in katılımlarıyla açıldı.

KAMFOD yeni sergisiyle göz doldurdu

KAMFOD yeni sergisiyle göz doldurdu

Kahramanmaraş Fotoğrafçılar Derneği (KAMFOD) Germenıcıa Otel işbirliğinde yeni sergi açılışına imza attı. 13 Mayıs Cuma günü açılışı yapılan sergiye Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Kahramanmaraş Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Esat ŞENGÜL, Kahramanmaraş Cumhuriyet Halk Partisi Onikişubat İlçe Başkanı Ünal Ateş, Germenıcıa Otel Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Gökhan Büyükdereli’nin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Yaşlılar Şube Müdürü Tuğba GÖKÇEN'in katılımlarıyla açıldı.

14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:12
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Sanatı ve sanatçıyı ön plana alarak Kahramanmaraş’ın ulusal ve uluslararası platformlarında adını sıkça duyurmayı şiar edinen KAMFOD, yeni açılışını yaptığı sergilerle sanatın toplumda yer edinmesine yönelik önemli adımlar atıyor.

KAMFOD Derneği Başkanı Baki ÖZDOĞAN, yapılan sergilere olan ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, Kahramanmaraş’ta sanatı ön planda tuttuklarını ifade ederek, ‘Mayası edebiyat olan şehrimizi sanatla yoğurarak büyük sanatçıları bünyemizden ülkemize kazandırmak’ ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan; “Sergimize katılım sağlayan bütün protokol üyeleri, sanatın ve sanatçının yanında yer alan Germenicia Otel yönetimi ve Gökhan Büyükdereli beye’e özellikle teşekkür ediyor değerli katılımcılarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Sanatın toplumda ne kadar önemli olduğunu açılışını yaptığımız her sergide görmek bizi memnun ediyor. Sanat ve sanatçı kavramı bizim için literatürden öte şehrin asıl kimliğini oluşturan en önemli unsurlar olduğunu düşünüyoruz. Bünyemizden toplumumuza sanatçı yetiştirerek kültürel etkileşim ve sanata olan ilginin artmasını hedefliyoruz. Bu vesile ile sergimize katılım sağlayan tüm hemşehrilerimize saygılarımı sunuyorum.”

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KAMFOD Yeni Sergisiyle Göz Doldurdu
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