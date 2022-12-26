Peren Birsaygılı Mut “Şehrin Gerçek Kimliğini Edebiyatı Yansıtır”

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin son gününde Bilge Doğan, Vedat Ali Kızıltepe, Peren Birsaygılı Mut ve Duran Boz’un katılımıyla ‘Kahramanmaraş’ın Beş Dili’ konulu söyleşi etkinliği düzenlendi.

3’üncü Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenen son oturuma okurlar da büyük ilgi gösterdi. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Yazar Ömer Yalçınova moderatörlüğünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşmacılar; Berdücesi, Düşeyaz, Evelahir, Müşterek ve Yitiksöz dergilerini anlattı. Kahramanmaraş’ta dergicilik, dergiciliğin geçmişi ve dergicilikte Kahramanmaraşlı yazarlarının yerinin konuşulduğu etkinlik, katılımcıların beğenisini kazandı. Konuşmacılar, okurlardan gelen soruları da büyük bir samimiyetle yanıtladı.

Şehirlerin Kimliğini Kültür ve Edebiyat Oluşturur

Etkinlikte konuşan Müşterek Dergisi Editörü Peren Birsaygılı Mut, “Kahramanmaraş’a ilk kez geliyorum ancak Kahramanmaraş daima bende çok büyük karşılığı olan bir şehirdir. Burası her zaman benim gönlümde olmuştur. Bir şehrin gönüllerde taht kurmasını, bir anlam ifade etmesini sağlayan en büyük nedenlerden birisi de o şehrin kültür ve edebiyatıdır. Zira bir şehrin gerçek kimliğini yansıtan şey o şehrin edebiyatıdır. Bu kadar büyük edebiyatçıların aynı şehirden çıkması da Kahramanmaraş için çok büyük bir değer. Gerçekten çok etkileyici bir durum” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’tan Arap Coğrafyasına Sesleniyoruz

Peren Birsaygılı Mut konuşmasının devamında okurlara Müşterek Dergisi’ne ilişkin bilgiler aktardı. Mut, “Müşterek Dergisi, Türkçe ve Arapça olarak iki dilde yayınlanıyor. Müşterek’in en heyecan verici kısmı da bence bu, çift dilli olması. 400 milyona yakın Arap dünyasına Kahramanmaraş’tan edebi ve kültürel bir kapı daha açılması anlamına geliyor. Bu çalışmanın Kahramanmaraş’tan yapılması da çok büyük bir anlam ifade ediyor. Bu noktada öncü rol oynayan Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Hayrettin Güngör’e çok teşekkür ediyorum. Müşterek Dergisi’nin de amacı yerelden evrensele ulaşan güçlü bir kültürel etki yaratmak. Türk edebiyatına çok büyük isimler kazandıran Kahramanmaraş’tan Kudüs, Cezayir, Filistin, Bağdat gibi coğrafyalara seslenmeyi hedefliyoruz. Sayfalarımızda müşterek ruhu taşımaya çalışıyoruz. Yayınladığımız tüm sayıları Türkiye’den ve Arap dünyasından çok kıymetli yazar ve hocalarla güçlendirmeye gayret ediyoruz” cümlelerini kaydetti.