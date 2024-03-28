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50 yaş altında kanser alarmı!

Galler Prensesi Kate Middleton geçen hafta kanser kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Kate'in açıklaması 50 yaş altındaki kanser yaygınlığını yeniden gündeme getirdi. Bilim insanları, dünya genelinde 50'li yaşlarının altındaki kişilerde kanser vakalarının görülme sıklığının arttığı konusunda uyarıyor.

50 yaş altında kanser alarmı!

50 yaş altında kanser alarmı!

Galler Prensesi Kate Middleton geçen hafta kanser kanser tedavisi gördüğünü açıkladı. Kate'in açıklaması 50 yaş altındaki kanser yaygınlığını yeniden gündeme getirdi. Bilim insanları, dünya genelinde 50'li yaşlarının altındaki kişilerde kanser vakalarının görülme sıklığının arttığı konusunda uyarıyor.

28 Mart 2024 Perşembe 13:06

Galler Prensesi Kate Middleton, hakkında bir süredir devam eden spekülasyonlara paylaştığı video mesajla son verdi. Kanser tedavisi gördüğünü açıklayan 42 yaşındaki Galler Prensesi, ocak ayında karın ameliyatı geçirdiğinde kanser olduğunun bilinmediği belirtti.

Kemoterapi tedavisi aldığını ve tedavinin erken aşamasında olduğunu söyleyen Kate Middleton, kanserin türüne ilişkin bilgi vermedi.

Kate'in kanser açıklamasının ardından 50 yaş altında görülen kanser vakalarındaki artış yeniden gündeme geldi.

DÜNYA GENELİNDE YÜZDE 79 ARTTI

Bir araştırma, erken yaşta kansere yakalanma oranlarının 1990 ile 2019 yılları arasında dünya genelinde yüzde 79 arttığını ortaya koydu.

Uzmanlar genç yaşlarda kanser vakalarının 2030 yılına kadar yüzde 31 artacağını tahmin ediyor.

Yıllar süren araştırmalara rağmen araştırmacılar bu artışın arkasında ne olduğunu belirleyebilmiş değil.

"HENÜZ KEŞFEDİLMEMİŞ ÇEVRESEL FAKTÖR"

Galler Prensesi'ne konulan teşhisin ardından bir doktor, henüz keşfedilmemiş bir faktörün suçlanabileceğini iddia etti.

Birmingham Üniversitesi'nde Profesör Andrew Beggs kanser vakalarındaki artışın nedeni için, "Kapsamlı araştırmalara rağmen keşfedemediğimiz, bilinmeyen bir çevresel faktör olabilir" ifadelerini kullandı.

"GENÇLERDE KANSER SALGINI"

Veriler, kanser oranlarının tüm yaş gruplarında arttığını, ancak gençlerde vakaların çok daha hızlı arttığını gösteriyor.

İstatistiksel olarak 50 yaşın altındaki vakalar hala nadir sayılsa da artış hızı ve nedenin tespit edilememesi uzmanları endişelendiriyor.

Birmingham Üniversitesi'nden Onkolog Dr. Shivan Sivakumar, durumu "salgın" olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE'DE ORAN YÜZDE 66

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, ülkelerde rastlanan 50 yaş altı kanser vakalarında Türkiye, yüzde 66’lık oranla en fazla genç yaşta kanserin görüldüğü ülkeler arasında yer aldı.

Avustralya yüzde 135 ile dünyada en fazla 50 yaş altı kanser vakasının görüldüğü ülke oldu. Avustralya’yı yüzde 119 ile Yeni Zelanda takip etti.

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50 Yaş Altında Kanser Alarmı!
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