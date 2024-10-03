Elbistan’da faaliyet gösteren firmanın baharat ürününde gıda boyası tespit edilirken Kahramanmaraş’taki 9 firmanın da baharat, dondurma ve süt ürünlerinde hile yaptığı belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit-tağşiş yapanların Söz konusu liste "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı.

Bu kapsamda, kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş 56 farklı ürün tespit edildi.

Ayrıca, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş 463 farklı ürün yayımlandı.

Listede ise Elbistan’da faaliyet gösteren 1 firma yer aldı.

Firmanın ürettiği kırmızı pul biberde gıda boyası tespit edildi.

Kahramanmaraş’taki 6 baharat firmasının ürünlerinde de gıda boyası ve yabancı madde olduğu belirlendi.

Yine Kahramanmaraş’taki 3 dondurma firmasının ürünlerinde bitkisel yağ olduğu tespit edildi. Bir süt ürünleri firmasının da kaşar peynirinde düşük yağ oranı olduğu belirlendi.