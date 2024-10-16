KİÜ Karacasu Kampüsü öğrenci yemekhanesi önünde gerçekleştirilen etkinlik, KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Burcu Erşahan, Genel Sekreter Ferat Karataşlı, akademik ve idari personelin katılımıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, KİÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencileri tarafından, üniversitede eğitim gören öğrencilerin kan şekeri değerleri, vital bulguları, boy-kilo oranları ve vücut yağ oranı ölçümleri gerçekleştirildi.

Etkinlik alanını ziyaret eden KİÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Bakan’ın da değerleri kontrol edilirken, yapılan ölçümlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Etkinlikte görev alan akademisyen ve öğrencileri tebrik eden Prof. Dr. Bakan, şöyle konuştu:

“Bugün Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde görev yapan kıymetli hocalarımız, Hemşirelik ve Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerimiz ve Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörlüğümüz anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Tüm öğrencilerimizin vücut değerlerini ölçtüler. Biz de diyabet başta olmak üzere toplum sağlığını ilgilendiren sorunlara dikkat çekmek için bugün burada yerimizi aldık. Bizim de yapılan ölçümlerimizde çok şükür değerlerimiz gayet iyi çıktı. İnşallah bundan sonraki süreçte de tüm enerjimizle üniversitemize ve öğrencilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben bu güzel etkinliği gerçekleştiren hocalarımı, öğrencilerimi gönülden kutluyorum. İnşallah İstiklal Üniversitesi olarak güzel aktivitelere imza atmaya devam edeceğiz.”