Sağlıklı yaşam tarzının bu hastalıkları önlemede önemli bir rol oynadığını vurgulayan Opan, özellikle 40 yaş üstü bireylerin kardiyovasküler risk değerlendirmesi yaptırmalarını tavsiye etti.

Dolaşım sisteminin merkezi olan kalbin sağlıklı kalabilmesi için sağlıksız beslenme, fiziksel hareketsizlik, alkol ve tütün kullanımının engellenmesi gerektiğini kaydeden Opan, “Kalbi besleyen ana damarların genişliği en geniş yerinde 3-3,5 mm arasında değişmektedir. Bu damarların ani tıkanması kalp krizine yol açabilir ve ölümle sonuçlanabilir” dedi.

Kalp ve damar hastalıklarının risk faktörleri arasında yüksek tansiyon, kolesterol, diyabet, obezite ve böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıkların yer aldığını belirten Opan, stres, yaş, cinsiyet ve aile geçmişinin de önemli etkenler olduğunu ekledi. Yaşam tarzında yapılacak değişikliklerle 30-70 yaş arasında görülen kalp ve damar hastalığı kaynaklı ölümlerin yüzde 80’inin önlenebileceğini vurgulayan Opan, risk faktörleriyle mücadelenin birincil korunma yöntemi olduğunu ifade etti.

Opan, sağlıklı bir kalp için aile hekimine başvurarak kardiyovasküler risk değerlendirmesi yaptırılması gerektiğini belirterek, “40 yaş ve üstü bireylerin yılda en az bir kez kardiyovasküler risk değerlendirmesi yaptırması önerilir. Bu değerlendirmeye göre hastaların tedavileri düzenlenir, yaşam tarzı değişiklikleri konusunda danışmanlık verilir ve gerektiğinde ileri tanı için uzman hekimlere yönlendirilir” diyerek kalp sağlığı için düzenli kontrolün hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Opan, sağlıklı bir kalp için aile hekimine başvurarak kardiyovasküler risk değerlendirmesi yaptırılması gerektiğini ifade ederek, “Sağlıklı beslen, hareket et, sigaradan uzak dur. Kalbimizi koruyalım, çünkü içinde sevdiklerimiz var” dedi.