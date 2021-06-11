Bakan Varank: "Kahramanmaraş'ta altın ve tasarım merkezi'ni kuruyoruz"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyünde keşfedilen altın çıkarmak için atılan ilk adım olan temel atma törenine katılmak için Ağrı'ya geldi. Ağrı Ahmed-i Havalimanına gelen Enerji ve Tabii Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Kaynaklar Bakanı Dönmez buradan helikopterle temel atma töreninin yapılacağı Diyadin ilçesine bağlı Mollakara köyüne geçti.

Ağrı'da Mollakara altın madeni tesisinin temel atma töreninde müjdeyi veren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ağrı Mollokara bölgesinde gerçekleştirilen uzun arama faaliyetleri neticesinde, evet, bugünkü piyasa değeri 1.2 milyar dolar olan 20 ton altın ve 2.8 milyon dolar değerinde 3 buçuk ton gümüş rezervi tespit edildi. Maşallah diyelim mi? Tabi devamı da inşallah gelecek. Şimdi yaklaşık 160 Milyon Dolarlık bir yatırımla bu rezervin çevreye duyarlı bir şekilde ekonomiye kazandırılmasını sağlayacağız" dedi.

"KAHRAMANMARAŞ'A 94 MİLYARLIK YATIRIM"

Madencilik sektörünün gelişimine önem verdiklerini ifade eden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Son dönemde denizlerimizde yürüttüğümüz hidrokarbon aramaları ve neticesinde yaptığımız keşifler sektörümüzün başarılarını net bir biçimde ortaya koyuyor. Bunun yanında, karada da doğal kaynaklarımızı arayıp bulmakta ve çevreye duyarlı bir biçimde ekonomiye kazandırmakta kararlıyız. Her türlü yatırıma sağladığımız teşviklerle sektörün gelişimini destekliyoruz.

2000'lerin başında 1 gram dahi altın üretemeyen Türkiye, geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen 18 aktif madende 42 ton altın üretti. Bizden önce Türkiye'nin altın ihtiyacı yüzde yüz ithalatla karşılanıyordu. Şimdi yaptığımız üretimle her yıl cari açığın azaltılmasına 2,4 Milyar Dolar katkı sağlıyoruz.

Tüm bu gayretleri de yeterli görmüyoruz. Sektörü daha ileriye götürecek birçok yeni projeyi hayata geçiriyoruz. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızla birlikte, Munzur Üniversitesi bünyesinde 140 milyon lira bütçeli "Nadir Toprak Elementleri Uygulama ve Araştırma Merkezi"ni kuruyoruz. Bu merkezde, havacılık, elektronik ve otomotiv başta olmak üzere birçok alanda ileri teknolojili ürünlerin üretiminde ihtiyaç duyulan hammaddelerin Ar-Ge ve üretim faaliyetleri yürütülecek.

Kahramanmaraş'ta 94 Milyon liralık yatırımla Altın, Gümüş ve Kıymetli Maden İmalatçıları İhtisas Sanayi Sitesi'ni kurduk. Kümelenme modeliyle kurduğumuz bu sanayi bölgesinde, üretimde verimliliğin ve kar artışının sağlanmasını hedefliyoruz. Yine Maraş'ta 35 Milyon Liralık yatırımla Altın ve Mücevher Tasarım Merkezi'ni kuruyoruz. 2022'de tamamlanacak proje ile takı imalatçılarımıza tasarım ve modelleme hizmetleri sunarken, yüksek teknolojili laboratuvar sayesinde nitelikli değerleme ihtiyaçlarını da karşılayacağız."