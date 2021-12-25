Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
MST Constructıon Equıpment Yatırım A.Ş, ve Başak Traktör’e ödül verildi
MST Constructıon Equıpment Yatırım A.Ş,...
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı Gaziantep’in Kurtuluşunun 100’üncü yılını kutladı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr....
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi, ‘Tokat’ın Yeri Türkiye Haritasıdır’
UGİYAD’dan Muharrem Sarıkaya’ya Tokat Tepkisi,...
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC) Muharrem Sarıkaya'ya tepki!
Kahramanmaraş Akdeniz Gazeteciler Cemiyeti'nden (KMAGC)...
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı
Başkan Mahçiçek, İstiklal şairimizi andı

Evrenin sırrını çözecek dünyanın en büyük teleskobu yola çıktı!

NASA 10 milyar dolara mal olan dünyanın en büyük uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlattı.

Evrenin sırrını çözecek dünyanın en büyük teleskobu yola çıktı!

Evrenin sırrını çözecek dünyanın en büyük teleskobu yola çıktı!

NASA 10 milyar dolara mal olan dünyanın en büyük uzay teleskobu James Webb'i uzaya fırlattı.

25 Aralık 2021 Cumartesi 17:30
banner459

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA tarafından 10 milyar dolar bütçe ile üretilen dünyanın en büyük uzay teleskobu James Webb, uzaya fırlatıldı. Bu anlar, tüm dünya genelinde canlı olarak yayınlandı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı tarafından üretilen dünyanın en büyük uzay teleskobu James Webb'in uzaya fırlatılacağı gün, merakla bekleniyordu. Fırlatılması daha önce çeşitli nedenlerden dolayı defalarca kez ertelenen James Webb, bugün canlı yayında Türkiye saati ile 15.20'de uzaya fırlatıldı.

İLK HEDEF BAŞARILI ŞEKİLDE AYRILMASI

Teleskobun önce, bugün gerçekleşecek fırlatılıştan sonra hayatta kalması, ardından fırlatma aracından başarılı bir şekilde ayrılması ve Güneş panellerini devreye sokması bekleniyor.

DAHA ÖNCE TOPLANAMAYAN VERİLER TOPLAYACAK

Bu adımlarda başarılı olursa, o zaman James Webb Uzay Teleskobu daha önce hiç olmadığı kadar veri almaya başlayacak ve evreni benzeri görülmemiş bir güç ve rakipsiz bir dizi araç ve yetenekle keşfetmeyi başaracak.

DEFALARCA ERTELENMİŞTİ

Mart 2021'den bu yana fırlatışı defalarca ertelenen teleskobun aralık ayı içinde uzaya gönderilmesi için hazırlıklar hızlandırılmıştı. Teleskobu rokete bağlayan iletişim kablolarında tespit edilen bir arıza nedeniyle daha önce iki gün, arızanın tamiri için fırlatma alanında teleskoba kelepçe takılması ihtiyacının ortaya çıkması üzerine de dört günlük ilave bir gecikme yaşanmıştı. Hafta için son durumla ilgili bilgi veren NASA yetkilileri roket ve teleskobun iyi durumda olduğunu belirtmişti.

Anahtar Kelimeler:
Evrenin Sırrını çözecek Dünyanın En Büyük Teleskobu Yola çıktı!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüm dünyadaki iphone kullanıcılarına acil çağrı!
Tüm dünyadaki iphone kullanıcılarına acil çağrı!
Adil Sani Konukoğlu, ‘Birbirinden değerli projelere imza atan gençlerimizle ne kadar gurur duysak az’
Adil Sani Konukoğlu, ‘Birbirinden değerli projelere imza atan gençlerimizle ne kadar gurur duysak az’
Bakan Varank: "Kahramanmaraş'ta altın ve tasarım merkezi'ni kuruyoruz"
Bakan Varank: "Kahramanmaraş'ta altın ve tasarım merkezi'ni kuruyoruz"
Siirtli kaşif hayaline kavuştu!
Siirtli kaşif hayaline kavuştu!
Virüs engelleyen telefon üretildi!
Virüs engelleyen telefon üretildi!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber