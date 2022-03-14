Yerli Otomobil TOGG eksi 40 derecede yola çıktı!

Yerli otomobil TOGG'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımla, aracın -40 derece gibi zorlu koşullarda test edildiği kaydedildi.

TESTLERİ BAŞARIYLA TAMAMLIYOR

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG, dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde zorlu kış şartları altında yapılan testleri başarıyla tamamlıyor.

"İÇİMİZİ ISITAN BAŞARILI SONUÇLAR ELDE ETMEYE DEVAM EDİYORUZ"

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Karlı fotoğraf paylaşmayan sadece ben kaldım. Dünyanın önde gelen akredite test merkezlerinde, eksi 40 dereceye varan zorlu parkur koşullarında, içimizi ısıtan başarılı sonuçlar elde etmeye devam ediyoruz."