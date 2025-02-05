Satışlar, açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek olup, ihaleler 19, 20 ve 23 Şubat 2025 tarihlerinde yapılacak.

TOKİ Arsaları İçin Ödeme Seçenekleri

TOKİ’nin satışa çıkardığı arsalar için farklı ödeme alternatifleri sunuluyor:

%25 peşinat ödeyenler için kalan tutar 48 ay vadeyle ödenebilecek. Faiz oranı 6 ayda en fazla %12,5, yıllık ise en fazla %25 olarak uygulanacak.

%45 peşinat ödeyenler için geri kalan miktar 36 ay vadeye bölünecek. Faiz oranı 6 aylık dilimlerde en fazla %7,5, yıllık ise %15 olacak.

Peşin ödeme yapmak isteyenler ise %15 indirim avantajından faydalanabilecek.

Arsa Satışı Şehirler

TOKİ’nin satış yapacağı iller arasında İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Muğla, Sakarya, Mersin ve Şanlıurfa gibi birçok şehir bulunuyor. Satışların yapılacağı tüm iller şu şekilde:

Adana, Aksaray, Antalya, Aydın, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Kırklareli, Tekirdağ, Van, Yalova, Ağrı, Amasya, Batman, Bayburt, Bilecik, Burdur, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Isparta, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya ve Mardin.