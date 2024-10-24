Saldırıda şehit olanlar arasında kalite kontrol görevlisi Cengiz Coşkun, makina mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan ve taksi şoförü Murat Arslan yer alıyor.

Olayın ayrıntılarına göre, Zahide Güçlü’nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak için TUSAŞ’ın girişine gittiği sırada saldırının gerçekleştiği belirtildi. Teröristlerin, Kahramankazan ilçe merkezindeki Arslan Taksi Durağı’na ait bir araca bindikleri, daha sonra Murat Arslan’ı öldürüp cesedini aracın bagajına sakladıkları öğrenildi. Murat Arslan’ın Arslan Taksi Durağının sahibinin oğlu olduğu aktarıldı.

Saldırıda yaralanan 22 kişiden 3’ü taburcu edilirken diğer yaralılar Ankara’da çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.