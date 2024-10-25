Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapılan büyükelçi atamalarına ilişkin kararlar Resmi Gazete’de yayımlandı. Atamalar arasında en dikkat çeken isim, Eski Türkiye Barolar Birliği Başkanı ve Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu oldu. Feyzioğlu, Temmuz ayında Prag’a görevlendirilmişti ve yayımlanan kararnameyle Türkiye’nin Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği görevine resmen atandı.

Diğer önemli atamalara göre, İsviçre Büyükelçiliği’ne Şebnem İncesu, Slovenya Büyükelçiliği’ne Hayriye Kumaşcıoğlu, Bahreyn Büyükelçiliği’ne Ayşe Hilal Sayan Koytak ve Zambiya Büyükelçiliği’ne Hüseyin Barbaros Dicle getirildi. Ayrıca, bazı bakanlıklara başmüfettiş ve müfettiş atamaları da yapıldı.