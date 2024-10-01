Bakan Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca şu ifadelere yer verdi; Savcılarımız ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca İstanbul, Antalya, Trabzon, Mersin, Van, Gaziantep, İzmir ve Eskişehir’de düzenlenen “SİBERAĞ-8” operasyonlarında şüphelilerin;

Yurt dışı kaynaklı yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynattıkları,

Sosyal medya platformları üzerinden kiralık bungalov ev, karavan ve ikinci el ürün ilanı vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu:

Çok sayıda bilgisayar, telefon, bellek, SIM kart ve banka kartı ele geçirildi.

Operasyonları koordine eden Savcılarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle ” ifadelerinde bulundu.