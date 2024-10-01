Bingöl’de 8 yıl önce Suriye uyruklu Dua Dönmez ile evlenen ve bu evlilikten 3, 5 ve 7 yaşlarında da 3 çocuğu bulunan Bingöl nüfusuna kayıtlı Hasan Dönmez, eşinin deport edildiğini, çocuklarıyla çaresiz kaldığını ve yetkililerden yardım beklediğini söyledi.

EŞİMİ ZORLA GÖTÜRDÜLER

Göç İdaresi tarafından Dönmez ailesine ‘deport tebligatı’ yapılınca aile adeta şoka uğradı. Eşinin, polis tarafından 26 Eylül 2024 Perşembe günü Bingöl’de ikamet ettikleri evden zorla alındığını iddia eden Hasan Dönmez, 3 çocuğu ile çaresizce kaldığını söyledi.

Yaşananları hukuksuzluk olarak nitelendiren Hasan Dönmez, “Yaklaşık 8 yıldır evliyiz ve resmi nikahımız var. Göç İdaresi tarafından geldiklerini söyleyen polisler, eşimi zorla alıp Gaziantep’e Geri Gönderme Merkezi’ne götürdüler. Ben ve çocuklarım çaresizce ortada kaldık. Kimseye bir zararımız ve suçumuz olmadığı halde neden hukuksuz bir şekilde işlem yapılıyor? Bu çocuklara hiç mi acımıyorlar? Hiçbir mahkeme kararı ve suç olmadan nasıl böyle bir şey yapılabilir? Çocuklarım günlerdir ağlıyor ve ben de çaresizim. Çocukları annelerinden ayırmak hangi kanuna, hangi vicdana sığar?” diyerek tepkisini dile getirdi.

BABA, MÜJDELİ HABER BEKLİYOR!..

İlgili kurum ve kuruluşlara çağrıda bulunan Hasan Dönmez, “Rica ediyoruz bu yanlıştan dönülsün ve eşimin tekrardan evine ve çocuklarına dönmesine izin verilsin” dedi.

Dönmez, çaresizce bekleyişinin sürdüğünü, resmî kurumlardan müjdeli haber beklediklerini de sözlerine ekledi.