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Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 2 kişi yaralandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

01 Kasım 2022 Salı 09:42

Serdar Ş. idaresindeki 46 ACB 084 plakalı kargo aracı minibüs ile Yasin E. yönetimindeki 46 BL 343 plakalı otomobil Üngüt Mahallesi'nde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs, Cuma B. hakimiyetindeki 46 NK 123 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Kazada kargo aracının sürücü ile araçta bulunan Ali Ç. araçta sıkıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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