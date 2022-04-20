Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
KSÜ’de ‘Milli Egemenlik’ konferansı düzenlendi
KSÜ’de ‘Milli Egemenlik’ konferansı düzenlendi
Bulanık Sosyal Tesisi Hizmete Başladı
Bulanık Sosyal Tesisi Hizmete Başladı
Haydi Çocuklar Şenliğe!
Haydi Çocuklar Şenliğe!
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin Çehresi Değişiyor
Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nin Çehresi...
Başkan Okay’dan Turizm Haftası mesajı
Başkan Okay’dan Turizm Haftası mesajı

Kahramanmaraş’ta bağ evi hırsızı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta bağ evlerinden hırsızlık suçundan yakalanan bir kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kahramanmaraş’ta bağ evi hırsızı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta bağ evi hırsızı tutuklandı

Kahramanmaraş’ta bağ evlerinden hırsızlık suçundan yakalanan bir kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

20 Nisan 2022 Çarşamba 18:49
banner459

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Dereli Mahallesinde bulunan bir bağ evine giren bir kişi, 1 ton ağırlığında antika gemi zinciri, 1 adet traktör tarla sürme kültesi, 30 kg ağırlığında antika bronz gemi çanı, 4 adet bakır mangal kapakları, 4 adet bakır kuş kafesleri, 500 kilograma yakın demir ağaç dikenleri, 4 adet demir karyola başlıkları, 5 adet bronz top gülyeleri ve benzeri eşyaları çaldı.

Bağ Evi sahibinin hırsızlığı fark etmesi sonrası yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede de şüphelinin izini tespit etti.

Kullandığı araçla hırsızlık eşyalarını taşıyan Mehmet D. (36) Bahçelievler Mahallesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konulurken, çalıntı eşyaları satın alan hurdacı hakkında yasal işlem başlatıldı.

Son Güncelleme: 20.04.2022 19:05
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş’ta Bağ Evi Hırsızı Tutuklandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş’ta epilepsi hastası kadın evinde ölü bulundu
Kahramanmaraş’ta epilepsi hastası kadın evinde ölü bulundu
Kahramanmaraş polisinden kumar baskını
Kahramanmaraş polisinden kumar baskını
Bursa'da infaz koruma memurlarına hain saldırı! 1 şehit, 4 yaralı
Bursa'da infaz koruma memurlarına hain saldırı! 1 şehit, 4 yaralı
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 8 bin lira ceza
Polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 8 bin lira ceza
Kahramanmaraş’ta Tarihi Eser Operasyonu
Kahramanmaraş’ta Tarihi Eser Operasyonu

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber