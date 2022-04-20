Kahramanmaraş’ta bağ evi hırsızı tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Dereli Mahallesinde bulunan bir bağ evine giren bir kişi, 1 ton ağırlığında antika gemi zinciri, 1 adet traktör tarla sürme kültesi, 30 kg ağırlığında antika bronz gemi çanı, 4 adet bakır mangal kapakları, 4 adet bakır kuş kafesleri, 500 kilograma yakın demir ağaç dikenleri, 4 adet demir karyola başlıkları, 5 adet bronz top gülyeleri ve benzeri eşyaları çaldı.

Bağ Evi sahibinin hırsızlığı fark etmesi sonrası yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede de şüphelinin izini tespit etti.

Kullandığı araçla hırsızlık eşyalarını taşıyan Mehmet D. (36) Bahçelievler Mahallesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konulurken, çalıntı eşyaları satın alan hurdacı hakkında yasal işlem başlatıldı.