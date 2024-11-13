Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Terörle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler, terör örgütü PKK ile barış gibi bir seçeneğin olmadığını ve terör örgütlerinin silah bırakmasının mümkün olmadığını vurguladı. Güler, “Silah bırakacaklar, teslim olacaklar, gelip Türk adaletine teslim olacaklar” şeklinde konuştu.

Bakan Güler, İsrail’in Türkiye’ye saldırma ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, “Her an çıkabilir. Tabii ki savaş çıkmasını istemiyoruz ama her zaman hazırlıklı olmalıyız. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin güvenliğinden sorumluyuz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısını da değerlendirerek, bu saldırının zamanlamasının manidar olduğunu ve milli savunma sanayisinin hedef alındığını ifade etti.

Savunma sanayisindeki gelişmelere değinen Güler, insansız hava araçlarının dışarıyı rahatsız eden en önemli projelerden biri olduğunu belirtti. Çelik kubbe projesinin devam ettiğini hatırlatan Güler, hava savunma sistemlerinin entegrasyonu üzerine bilgiler verdi.

Bakan Güler, ABD’nin Suriye’den asker çekip çekmeyeceğine dair soruya, Trump’ın bu konudaki tutumunu hatırlatarak, “Ben Sayın Trump’ın şiddetle bunun üzerinde duracağını değerlendiriyorum.” yanıtını verdi. F-16 tedariki konusunda Türk-Amerikan ilişkilerinin olumlu yönde ilerlediğini ve yeni anlaşmaların yapıldığını sözlerine ekledi.

Güler, Milli Savunma Üniversitesindeki kılıçlı yemine ilişkin soruşturmalar hakkında da disiplin anlayışlarının ön planda olduğunu belirtti ve sürecin devam ettiğini vurguladı.