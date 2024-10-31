Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Ankara bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Mevlüt Kurt, Ömer Oruç Bilal Debgici ve AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Burak Gül ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nu ziyaret etti. Bakanlıkta gerçekleştirilen toplantıda şehrin ulaşım talepleri konuşuldu. Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Başkan Fırat Görgel, 2025 yılında ulaşım alanında önemli yatırımların şehre kazandırılacağını müjdeledi.

Dev Yatırımlar Geliyor

Başkan Görgel, “2025 Ulaşım alanında Kahramanmaraş’ın yılı olacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na bugün, Bakanımız, Milletvekillerimiz ve İl Başkanımızla gerçekleştirdiğimiz ziyarette şehrimizle ilgili önemli kararlar aldık. Bu kapsamda şehrimizin ulaşım sorunlarının çözümüne büyük ölçüde katkı sunacak projeleri inşallah bir bir tamamlayacağız. Edebiyat Yolu Aşık Mahzuni Şerif tünellerindeki bakım çalışması yılbaşına kadar tamamlanacak. Kuzey Çevre Yolu yapımı 2025 yatırım programına alındı. Sümbüllü Kavşağını Kayseri Yoluna bağlayacak köprülü kavşak inşa edeceğiz. Sanayi Kavşağı’nda çalışmalar önümüzdeki yıl başlayacak. Hızlı Tren proje çalışmaları devam ediyor. ILS kurulumu tamamlandı, son kontrolleri yapılacak. Sefer sayılarına yönelik de düzenleme gerçekleştirilecek. Güney Çevre Yolu proje çalışmalarını sürdüreceğiz. Havaalanı Kavşağı ve Adana Kavşağı yapımına başlayacağız. Çağlayancerit yolumuzun ilk etabı bitiriliyor. Pazarcık Çevreyolu kamulaştırması bu yıl tamamlanacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Bakanımıza destekleri için şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.