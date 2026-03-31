Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 27. Dönem AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve AK Parti Teşkilat Başkan Yardımcısı Ahmet Özdemir’in annesi Ayşe Özdemir’in cenaze törenine katıldı.
Abdulhamid Han Camii’nde şehir protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından merhum Ayşe Özdemir, Şeyh Adil Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenaze töreninde Özdemir ailesinin acısını paylaşarak başsağlığı dileklerini ileten Başkan Görgel, “Önceki dönem il başkanımız ve milletvekilimiz Ahmet Özdemir’in kıymetli annesi Ayşe teyzemizi Rahmet-i Rahman’a uğurladık. Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.