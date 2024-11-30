Başkan Görgel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında Kahramanmaraş için verdiği müjdelerin altını çizerek, şunları söyledi: “17.500 seyirci kapasiteli stadyum içeren Yaşayan Spor Kompleksi’nin inşasına başlanacak. 1000 yataklı şehir hastanesinin yapım ihale sürecinin 2025 yılı Ocak ayında başlayacağı müjdesini verdi.

Başkan Fırat Görgel, Kahramanmaraş’a gösterdiği ilgi ve destekten dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a şükranlarını sundu. Görgel, bu yeni yatırımların ve projelerin şehrin gelişiminde önemli bir rol oynayacağını ifade ederek, "Hayırlı olsun" dileğinde bulundu.