Özer, sağlık camiasının fedakârca görev yaptığını belirterek, çalışanların hak ettiği şartlara kavuşması için kalıcı çözümlerin üretilmesi ve gerekli adımların bir an önce atılması gerektiğini vurguladı.

Özer, sağlık çalışanlarının sadece takdir değil, aynı zamanda haklarının teslim edilmesini beklediğini ifade ederek, “Sağlık camiasının sorunlarına kalıcı çözümler üretilmeli ve gerekli adımlar bir an önce atılmalıdır” dedi.

“TIBBİYELİLER TARİHİN HER DÖNEMİNDE ÖNCÜ OLDU”

14 Mart Tıp Bayramı’nın tarihsel önemine değinen Mehmet Özer, tıbbiyelilerin vatan sevgisi ve fedakârlığıyla Türk milletinin hafızasında önemli bir yer edindiğini belirtti.

Özer açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Türk milletinin evlatları, tarihimizin her döneminde söz konusu vatan olduğunda gövdelerini siper etmiş ve en ön safta yer almıştır. Bu asil ruhun temsilcilerinden biri de tıbbiyelilerdir. 14 Mart 1919’da işgale karşı gösterilen tepkinin sembolü olan tıbbiyeliler, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’de iki kule arasına astıkları Türk bayrağıyla milli mücadelenin ateşini yakan öncülerden olmuşlardır.”

Özer, tıbbiyelilerin tarih boyunca hem cephede hem de sağlık hizmetlerinde büyük fedakârlık gösterdiğini belirtti.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI ZOR ZAMANLARDA MİLLETİN YANINDA OLDU”

Sağlık çalışanlarının özellikle son yıllarda büyük fedakârlıklar gösterdiğini dile getiren Özer, Covid-19 salgını ve deprem gibi zor dönemlerde sağlık çalışanlarının milletin yanında olduğunu ifade etti.

Özer, “Covid-19 salgınından asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem felaketine kadar milletimizin nerede bir feryadı yükselse sağlık çalışanlarımızı orada gördük. Büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanları, canlarını ortaya koyarak insanımıza hizmet etmeye devam etmiştir” dedi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EKONOMİK TALEPLERİ

Sağlık çalışanlarının ekonomik açıdan yaşadığı sorunlara dikkat çeken Mehmet Özer, sağlık çalışanlarının en temel taleplerini şu şekilde sıraladı:

Tek kalem maaş politikasına geçilmesi

Taban ve teşvik ödemelerinin artırılması

Nöbet ücretlerinin emeğin karşılığı olacak şekilde düzenlenmesi

Yapılan tüm ödemelerin emekliliğe yansıtılması

Özer, sağlık çalışanlarının ekonomik şartlarının iyileştirilmesinin hem çalışanların refahı hem de sağlık hizmetlerinin kalitesi açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

ÖZLÜK HAKLARINDA DÜZENLEME ÇAĞRISI

Özer, sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin bazı önemli düzenlemelerin de yapılması gerektiğini ifade etti.

Bu kapsamda öne çıkan talepler ise şöyle sıralandı:

Sağlık çalışanlarının iş yükünün azaltılması

Sağlık personeli istihdamının artırılması

Eş durumu başta olmak üzere tayin süreçlerinin kolaylaştırılması

Üniversite hastanesi çalışanlarına tayin hakkı verilmesi

Aile hekimliğinde uygulanan haksız cezaların kaldırılması

Sağlıkta şiddete karşı daha ağır ve caydırıcı yaptırımlar uygulanması

Yönetimde liyakat ve ehliyetin esas alınması

Özer, bu düzenlemelerin sağlık çalışanlarının çalışma koşullarını iyileştirmek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

SOSYAL HAKLARIN GELİŞTİRİLMESİ İSTENİYOR

Sağlık çalışanlarının sosyal haklarının da iyileştirilmesi gerektiğini ifade eden Mehmet Özer, özellikle hastanelerde çalışanların yaşam koşullarını kolaylaştıracak adımların atılmasını istedi.

Bu kapsamda dile getirilen talepler arasında şu başlıklar yer aldı:

Her hastaneye kreş yapılması

Sağlık çalışanlarının dinlenme alanlarının iyileştirilmesi

Yemek ve benzeri hizmetlerin kalite ve yeterlilik açısından geliştirilmesi

Özer, bu düzenlemelerin artık bir ihtiyaçtan öte zorunluluk haline geldiğini ifade etti.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI HAK ETTİKLERİ DEĞERİ GÖRMELİ”

Sağlık çalışanlarının fedakârlıklarının karşılık bulması gerektiğini vurgulayan Mehmet Özer, sağlık çalışanlarının hak ettiği şartlara kavuşması için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

Özer açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Fedakâr sağlık camiasının bu taleplerinin karşılanması çalışanların tükenmişlik sendromundan kurtulmasının, ekonomik sıkıntılarının hafiflemesinin ve milletimize daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasının tek yoludur. Temennimiz sorunlar yumağı içinde geçen son Tıp Bayramı’nı yaşamamızdır. Sağlık camiasının sorunlarına kalıcı çözümler üretilmesini ve gerekli adımların bir an önce atılmasını istiyoruz.”

“TÜM SAĞLIK ÇALIŞANLARININ TIP BAYRAMI KUTLU OLSUN”

Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer, mesajının sonunda insan hayatını her şeyin üzerinde tutarak fedakârca görev yapan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Özer, sağlık çalışanlarının hak ettikleri çalışma şartlarına kavuşması için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.