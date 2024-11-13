Yapılacak maaş artışları ile beraber SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 15,45, memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 11,25 oranında zam yapılması tahmin ediliyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DE ARTACAK

Merkez’in açıkladıgı verilere göre zamdan nasibini alacak yapılacak bir diğer kalem ise bedelli askerlik ücreti olacak. 2024’ün ikinci yarısında 217 bin 871 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2025’teki zam sonrasında 242 bin 381 TL’ye yükselecek.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NASIL BELİRLENİYOR?

2025’in Ocak ayında zam gelecek olan bedelli askerlik ücreti, memur maaşlarına yapılan zam oranı ile yılda iki kez fiyat değiştiriyor. 2024 Aralık enflasyonu 3 Ocak 2025 günü Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ilan edilecek. Bedelli askerlik ücretine gelecek olan zam da bu verinin ardından kesinlik kazanacak