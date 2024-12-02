Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kentin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşların konforlu bir ulaşım deneyimi yaşamasını sağlamak amacıyla yol yatırımlarını artırarak sürdürüyor. Bu kapsamda, Onikişubat ilçesine bağlı Dadağlı Mahallesi’nde bulunan Değirmen Obası için önemli bir yol projesi hayata geçiriliyor.

Yerleşim yerine ulaşım sağlayan ana arter üzerinde bulunan ve darlığı sebebiyle ulaşımda konfor ve güvenliği olumsuz etkileyen kutu menfez yerine son derece modern bir köprü menfez inşa ediliyor. Yeni menfez, 17 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğinde tasarlanarak, hem araç trafiğini hem de yaya ulaşımını daha güvenli hale getirecek şekilde projelendirildi. Bölgeden geçen Deliçay üzerinde yapılan çalışma, teknik altyapısıyla dayanıklılığı ve uzun ömürlülüğü ile dikkat çekiyor.

Bölge Halkından Tam Not

Değirmen Obasında yapılan bu yatırım, yalnızca ulaşımı rahatlatmakla kalmayacak, aynı zamanda mahalle sakinlerinin günlük yaşamını da kolaylaştıracak. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti belirten bölge sakinleri, özellikle eski menfezin tehlike oluşturduğunu ve yeni yapının bu sorunu ortadan kaldıracağını belirtti.