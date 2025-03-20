Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kahramanmaraş İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi ve çalışma arkadaşlarıyla beraber gözaltına alınmasına karşı 81 İlde ortak bir açıklama yayınladı. CHP İl Başkanı Ünal Ateş tarafından yapılan açıklamada, hükümetin halkın seçme ve seçilme hakkına yönelik bir saldırıda bulunduğu ifade edildi. Ateş, halkın iradesine yönelik her türlü müdahaleye karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini belirtti.

“Milletin Gücü Kazanacak”

Ateş, açıklamasında, son yerel seçimlerde birinci parti olduklarını hatırlatarak, iktidarın seçimle kaybedeceğini anladığında farklı yollar denediğini ifade ederek, “Ekrem İmamoğlu, milletimize emanettir. Gerçek güç milletin kendisidir ve en sonunda mutlaka millet kazanacaktır” dedi.

“Sandıktan Kaçmayın, Mertçe Mücadele Edin”

Ateş, 23 Mart’ta gerçekleştirilecek ön seçimlerin önemine vurgu yaparak tüm vatandaşları sandığa davet ederken, “Bütün Cumhuriyet sevdalılarını çağırıyoruz, ön seçim sandıklarında buluşalım. Oylarımızla, irademizle, örgütlü gücümüzle bu hukuksuzluğa dur diyelim” ifadelerini kullandı.