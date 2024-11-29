Ziyaret kapsamında, bölge genelinde yürütülen koruma ve rehabilitasyon çalışmaları ile milli parkların geliştirilmesi projeleri hakkında Vali Zorluoğlu’na kapsamlı bir bilgilendirme yapıldı.

Ahmet Çörtük, özellikle yaban hayatı koruma, ekoturizmin geliştirilmesi ve biyolojik çeşitliliğin artırılması yönünde sürdürülen çalışmalara dikkat çekti. Diyarbakır’ın doğal zenginliklerinin korunması ve bu değerlerin turizme kazandırılması konusunda yürütülen projelerle ilgili bilgi paylaşımında bulunuldu.

Vali Zorluoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi..