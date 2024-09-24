Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 15. Türkiye Yatırım Konferansı’nda Amerikalı ve Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, ABD’nin son iki yılda Türkiye’nin en fazla ihracat yaptığı ikinci, en fazla ithalat yaptığı beşinci ülke olduğunu vurguladı. İkili ticaret hacminin geçtiğimiz yıl 30 milyar doları aştığını belirten Erdoğan, ticaretteki hedefin 100 milyar dolara ulaşmak olduğunu ifade etti.

Erdoğan, bu hedefe ulaşmak için demir çelik ve alüminyum sektörlerindeki gümrük vergileri ile tek taraflı uygulamaların kaldırılması gerektiğini söyledi. Türkiye’nin büyük ve potansiyeli yüksek bir ekonomiye sahip olduğunu, dünya genelinde 85 milyon nüfusu ve kişi başına geliri 13 bin doların üzerinde olan ülkeler arasında yer aldığını dile getirdi.

Son 20 yılda altyapıya 270 milyar dolardan fazla yatırım yapıldığını ve Türkiye’nin ihracatının 20 kat arttığını belirten Erdoğan, Türkiye’nin savunma sanayisinde de önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. 2024’te kredi notu üç kuruluş tarafından artırılan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, makro finansal istikrarı kalıcı hale getirerek yüksek gelirli ülkeler ligine çıkmayı hedeflediklerini ifade etti.

Yeni uluslararası doğrudan yatırım stratejisi ile Türkiye’nin küresel yatırım pastasındaki payını artırmayı hedeflediklerini dile getiren Erdoğan, yenilenebilir enerji, biyoteknoloji ve otomotiv sektörlerine özel ilgi gösterileceğini belirtti. Ayrıca, 2030 yılına kadar Türkiye’nin yüksek teknoloji yatırımlarının odak noktası haline gelmesi için çeşitli destekler sağlanacağını söyledi.

Savunma sanayi işbirliğinin son yıllarda kısıtlamalar nedeniyle potansiyelinin gerisinde kaldığını ifade eden Erdoğan, F-16 modernizasyon projesiyle yeni bir sayfa açılmasını umduğunu belirtti. Türk savunma sanayisinin küresel tedarik zincirlerinde sunduğu fırsatlara dikkat çekerek, Amerikan iş dünyasının bu alandaki çabalarını desteklemesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak, Türk firmalarının Amerikan pazarına girişinde vize gibi kolaylıkların sağlanmasında aktif destek beklediğini ifade eden Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin ilerletilmesinde özel sektörün çabalarını takdir ettiğini söyledi.