6 Şubat depremlerinin ardından büyük bir hızla süren ihya ve inşa çalışmalarını incelemek üzere şehri ziyaret edecek Erdoğan, çeşitli programlarla vatandaşlarla buluşacak.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’a geliyor.

30 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek AK Parti Kahramanmaraş 8. Olağan Kongresi’ne katılması beklenen Erdoğan, ardından kura çekim töreninde Kahramanmaraşlılarla buluşacak.

Ziyareti kapsamında büyük bir hızla devam eden ihya ve inşa çalışmalarını da inceleyecek Erdoğan’ın programının önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Son olarak 6 Şubat 2024 tarihinde, Kahramanmaraş depremlerinin yıldönümünde şehri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla bir araya gelmiş ve yaklaşık 10 bin konutun kura ve teslim töreni gerçekleştirilmişti.