Bakanları, Vali Mükerrem Ünlüer, Milletvekilleri ve protokol üyeleri ile birlikte Azerbaycan Mahallesi’ne geçerek burada basın açıklamasında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Depremde 53 binden fazla canımızı yitirdik, 107 binden fazla vatandaşımız yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Bu büyük acının içinde bizi ayakta tutan en önemli şey milletimizin eşsiz dayanışması oldu, adeta yüzyılın dayanışması örneğini gösterdik. Devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ilk andan itibaren tüm imkanlarını seferber etti. Türk milleti tek yürek oldu. Bakanlıklarımız ve ilgili kurumların yanı sıra belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz, devletimizin tüm kurumları büyük bir seferberlik başlattı. O kara günde millet olarak nasıl tek bir vücut olduysak bugün de aynı birlik ve beraberlik ruhuyla şehirlerimizi ve hayatı yeniden inşa etmek üzere yolumuza devam ediyoruz.

Her bakanlığımız, her kurumumuz gibi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak deprem bölgesi için çok önemli icraatlarda bulunduk. Çalışma hayatı kapsamında, TYP kapsamında depremden etkilenen illerde 77 binden fazla kişiye iş imkânı sağlandı. Bu programlara toplam 15 milyar lira kaynak ayırdık. Deprem nedeniyle başka illere taşınan vatandaşlarımızın TYP'den öncelikli şekilde yararlanmasını sağladık. Kısa çalışma ödeneği ile 111 binden fazla çalışanımıza toplam 1 milyar lira ödeme gerçekleştirildi. Maddi ücret desteği kapsamında 82 bin kişiye 700 milyon lira destek sağlandı.

Depremden etkilenen vatandaşlarımızın tıbbi malzeme katkı payları alınmadan sağlık hizmetlerine erişimlerini sağladık. Deprem bölgelerinde mücbir sebep hali uzatılarak işverenlerimiz ve sigortalılarımız için ek kolaylıklar sağladık. Son olarak deprem bölgesi için mücbir sebep halini 31 Mayıs 2025'e kadar uzattık.



Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Devletimiz, milletimizle omuz omuza, bölgeyi geleceğe taşıyor. Bu acıyı umuda dönüştürmek, yaşadıklarımızdan ders almak, gelecek nesillere daha sağlam bir toplum ve güvenli şehirler bırakmak hepimizin görevi. Bugün bir anma günü olmasının yanı sıra ayağa kalkışımızı ve birlikteliğimizi gösterme günüdür. Hiçbir vatandaşımız sahipsiz değildir. Hiçbir depremzede kardeşimiz unutulmamıştır. Bu zor günleri birlikte atlattık, birbirimize omuz vererek yeniden ayağa kalktık. Bugün geldiğimiz nokta, devlet-millet birlikteliğinin, dayanışmanın ve azmin bir göstergesidir. Devletimiz, kısa bir süreliğine değil, hayat tamamen normale dönene kadar bu bölgede olmaya devam edecektir. Allah, bir daha böyle felaketleri ülkemize, milletimize yaşatmasın." diye konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Depremden zarar gören sanayi işletmelerinin hasarlarının giderilmesi amacıyla 2025 yılı için yaklaşık 3 milyar lira ödenek tahsis ettik.

Cazibe Merkezleri Programı kapsamında, depremden yoğun olarak etkilenen 65 ilçede gerçekleştirilen veya gerçekleştirilecek yatırımları, en üst seviyedeki yatırım teşvikleriyle destekledik.” dedi.

Söz konusu bu programın 1 Aralık 2025 tarihine kadar uzatıldığını ifade eden Sayın Kacır, "Programın sunduğu kapsamlı teşviklerden bugüne kadar 204 milyar lira yatırım tutarına sahip ve 50 binden fazla vatandaşımıza istihdam sağlayacak bin 116 yatırım projesi yararlandı. Bu yatırımların 110 milyar liralık kısmı Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilmesi planlanan yatırımlardır." diye konuştu.

Bakan Kacır, depremin hemen ardından yürütülen çalışmaların önemli bir parçasının da sanayi işletmelerinin, en kısa sürede üretime yeniden başlayabilmesini sağlamak adına attıkları adımlar olduğunu belirtti.

Bakan Kacır, Kahramanmaraş’ta, Pazarcık Sanayi Sitesi'nde 142 iş yerinin yapımını tamamladıklarını, Urumoğlu ve Göksun sanayi sitelerinde 203 iş yerinin yapımını ve Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi güçlendirmesini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Geçen yıl aralık ayında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren ve bölgesel kalkınma politikalarında 5 yıllık yol haritalarını belirleyen Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisinde, afetten en çok etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman ve Malatya'yı afet sonrası ihya illeri olarak belirlediklerini anımsatan Bakan Kacır, "Bu illerimizin ekonomik ve sosyal toparlanma süreçlerinin hızlandırılması ile ekonomik ve sosyal gelişmişlikte afet öncesinden daha iyi noktalara ulaşmaları önümüzdeki dönemde yürüteceğimiz bölgesel kalkınma çalışmalarımızın öncelikli hedefi olacak. Bizler felaketten etkilenen 11 ilimiz için, milletimiz için durmadan, duraksamadan çalışmayı sürdüreceğiz. Geçen iki yılda günlük hayatın diğer meşgalelerinin deprem bölgesini unutturmasına asla izin vermedik. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı bugüne kadar nasıl yalnız bırakmadıysak, önümüzdeki süreçte de asla bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

Bakan Kacır, bölgeyi, yaşanan felaketten önceki halinden daha güzel, daha güvenli ve daha yaşanabilir bir yer haline getirmeyi kendilerine görev addettiklerini sözlerine ekledi.



Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise yaptığı konuşmada: "Depremden etkilenen illerimizin içme ve tarımsal sulama altyapılarına 2 yılda 20 milyar lira yatırım yaptık. 46 milyar lira daha yatırımı en geç 2 yıl içerisinde tamamlayacağız" dedi.

Bakan Yumaklı, "Depremin meydana geldiği bölge, bizim gıda arz güvenliğimizi sağlayan önemli bir tarım bölgemizdir. Ülkemizin tarımsal üretiminin yaklaşık yüzde 15’i bu bölgede gerçekleştiriliyor. Tarımsal ihracatımızın yaklaşık yüzde 20’si de bu bereketli topraklarda yetiştirilen ürünlerden yapılıyor. Bu nedenle deprem bölgesi, tarımsal üretimimiz açısından bizim için stratejik bir bölgedir.

Bakanlık olarak depremden etkilenen illerimizin içme ve tarımsal sulama altyapılarına 2 yılda 20 milyar lira yatırım yaptık. 46 milyar lira daha yatırımı en geç 2 yıl içerisinde tamamlayacağız. Üreticilerimizin 2023 yılı tarımsal sulamadan kaynaklı su kullanım ücretlerini yüzde 50 destekleyerek 1 milyar lira hibe ödemesi yaptık. 190 bin dekar alanı, 326 milyon lira hibeyle modern basınçlı sulama sistemlerine kavuşturduk. Deprem bölgesindeki illerimize toplam 30 milyar lira tarımsal destekleme ödemesi yaptık. Sertifikalı tohum desteğini iki kat fazla ödedik.

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2 bin 106 projeye 560 milyon lira hibe desteği sağladık. Başta yağlı tohumlu bitkiler, baklagiller, hububat ve sebze üretimi olmak üzere Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 341 milyon lira tutarında ayni tohum desteği sağladık. Hayvanlarını kaybeden üreticilerimizin kayıplarını birebir karşıladık. Bu kapsamda 1 milyar lira değerinde 43 bin 317 küçükbaş, 5 bin 804 büyükbaş, 548 bin 810 kanatlı hayvan, 26 bin 318 arılı kovanı üreticilerimize teslim ettik. Merada hayvancılık yapan çiftçilerimizin güneş enerjisi paneli, su kuyusu, sıvat ve gölgelik gibi ihtiyaçlarını karşılayan Çayır Mera Islah ve Amenajman Projemiz kapsamında hibe desteği verdik.

Tarım ve Orman Bakanlığı olarak diğer illerimizde olduğu gibi Kahramanmaraş’ta da çiftçilerimizin, üreticilerimizin yanında olduk. Kahramanmaraş, özellikle baraj ve göletleriyle bölge tarımı için daha da önem arz eden bir şehrimiz. Bu anlamda şehrimize 13 milyar liralık su ve sulama yatırımı planladık. Bunların 6 milyar liralık kısmı tamamlandı, 7 milyar liralık kısmı devam ediyor. Bunlar da inşallah en geç 2 yıl içerisinde tamamlamış olacak" dedi.