Öğretmenlerimizin Fedakarlığı, Depremde Bile Gözler Önüne Serildi

Devlet Bahçeli, konuşmasında öğretmenlerin sadece eğitim veren kişiler değil, aynı zamanda toplumun moral kaynağı ve geleceği inşa eden kahramanlar olduğunun altını çizdi. “Öğretmenlerimiz, deprem gibi zorlu zamanlarda bile, çocuklarımızın eğitimini aksatmadan, her koşulda görevlerini yerine getirmiştir. Bu büyük fedakarlık takdire şayandır” dedi.

Zakire Kardar’a Plaket: Deprem Sürecindeki Çabaları Takdir Edildi

Programda, Kahramanmaraş Karşıyaka 15 Temmuz Şehitler İlkokulu Müdiresi Zakire Kardar, deprem sürecindeki özverili çalışmalarından dolayı plaketle ödüllendirildi. Zakire Kardar’ın, öğrencilerine eğitim verirken gösterdiği azim ve gayret, katılımcılardan büyük takdir topladı.

“Öğretmenlerimizin Emeği Her Zaman Takdir Edilmeli”

Genel Başkanımız Bahçeli, öğretmenlerin, sadece çocukları eğitmekle kalmayıp, toplumda değerler yaratıp, toplumsal dayanışmayı pekiştiren önemli figürler olduğunu belirtti. “Öğretmenlerimizin hayatımıza kattıkları değer, hiçbir zaman yeterince takdir edilmedi. Her zaman onların yanında olmalıyız” dedi.

MHP’nin Eğitime Olan Desteği Katlanarak Sürecek

MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Vahit Demiröz de, eğitim alanındaki desteğin devam edeceğini vurgulayarak, “Öğretmenlerimizin, milletimizin geleceğini şekillendirmede gösterdiği üstün başarıyı takdir ediyoruz. Bu çaba, sadece eğitimle sınırlı kalmaz, tüm toplumun kalkınmasına katkı sağlar” dedi.

Birlik ve Dayanışma İçinde Güçlü Bir Gelecek İçin

Programda, öğretmenlerin eğitimdeki kritik rolü bir kez daha pekiştirildi ve tüm katılımcılar, eğitim alanındaki işbirliği ve dayanışmanın önemini vurguladı. Hep birlikte daha güçlü bir gelecek için el birliğiyle çalışmaya devam edileceği ifade edildi.