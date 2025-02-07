Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapıldı. 4 Şubat'ta yapılan tetkikler sonucu, Bahçeli'nin 10 yıl önce değiştirilen kalp kapakçığında dejenerasyon bulguları tespit edildi. Bunun üzerine, mevcut kapakçık başarılı bir şekilde değiştirildi.

Yapılan açıklamada, operasyonun komplikasyonsuz geçtiği ve başarıyla tamamlandığı ifade edildi. Devlet Bahçeli'nin sağlık durumunun son derece iyi olduğu, hastanede dinlendiği ve kısa süre içinde günlük yaşantısına döneceği belirtildi.