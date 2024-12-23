"Umur-u Nafıa Müdüriyet-i Umumiyesi"ne bağlı "Sular Fen Heyeti Müdürlüğü'nün 1925 yılında kurulduğu tarihe dayanan DSİ, tarım, enerji, hizmet ve çevre sektörlerinde sayısız projeyi hayata geçirerek milli ekonomiye katkıda bulunuyor. Genel Müdürlük, yerüstü ve yeraltı sularının zararlarını önlemek ve bu kaynaklardan faydalanmak amacıyla su kaynaklarının planlama, yönetim ve geliştirilmesinden sorumlu en yetkili kuruluş olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

DSİ, merkezi ve 26 bölge müdürlüğünde yaklaşık 25 bin personeli ile Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapıyor. Kamuoyunda daha çok baraj inşaatları ile bilinen kuruluş, içme, kullanma ve sanayi suyu üretimi, hidroelektrik enerji üretimi, tarımsal sulama, atıksu arıtımı ve taşkın kontrolü gibi birçok alanda mühendislik projeleri gerçekleştiriyor.

DSİ, dünyada ilk defa uygulanan sistemler ve en yüksek barajlar gibi birçok önemli projeyi hayata geçirdi. Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) ve Konya Ovası Projesi (KOP) gibi büyük ölçekli projeler ile yerel ihtiyaçlar doğrultusunda bölgeler arası refahı artırmayı hedefliyor.

Son yüzyılda su ve sulama alanında 5,5 trilyon TL maliyetle 18.168 adet tesis inşa edilen DSİ, bu projelerle 183,4 milyar metreküplük su depolama kapasitesi oluşturdu. Ayrıca, 7,2 milyon hektar arazi sulamaya açıldı ve yıllık 5,4 milyar metreküp kalitesinde içme suyu temin edildi.