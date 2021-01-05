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ABD'de akılalmaz olay! corona virüs aşılarını sabote etti

ABD'den gelen haber kan dondurdu. Eczacı Stephen Brandenburg, koronavirüs aşı dozlarını sabote etti. 500 dozdan fazla koronavirüs aşısını buzdolabından kasıtlı olarak kaldıran eczacının sözleri şoke etti.

ABD'de akılalmaz olay! corona virüs aşılarını sabote etti

ABD'de akılalmaz olay! corona virüs aşılarını sabote etti

ABD'den gelen haber kan dondurdu. Eczacı Stephen Brandenburg, koronavirüs aşı dozlarını sabote etti. 500 dozdan fazla koronavirüs aşısını buzdolabından kasıtlı olarak kaldıran eczacının sözleri şoke etti.

05 Ocak 2021 Salı 11:37
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ABD'de Wisconsin eyaletinde bir hastane eczacısının, 500 dozdan fazla koronavirüs aşısını buzdolabından kasıtlı olarak kaldırarak sabote ettiği şüphesiyle tutuklanan Stephen Brandenburg'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Wisconsin eyaleti Grafton Polis Departmanı, Stephen Brandenburg'un gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD medyasında yer alan habere göre, eczacı Stephen Brandenburg'un, 'güvenli olmadığına inandığı gerekçesiyle aşı şişelerini bozduğunu ve Kovid-19 aşısının insanların DNA'sını değiştirdiğine işaret eden hiçbir kanıtın olmadığı ifade edildi.

SABOTAJCI ECZACI SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Brandenburg'un Ozaukee İlçe Bölge Savcısı Adam Gerol'a Zoom üzerinden yapılan duruşma sırasında itiraflarda bulunduğu ifade edildi. Grafton polisi, Brandenburg'un, 24-25 Aralık tarihlerinde şişeleri Advocate Aurora Hastanesi'nKovid-19 aşılarına sabotaj düzenlendideki soğutulmuş depodan 'kasıtlı olarak' çıkardığını ve onları bozulması için dışarıda bıraktığını itiraf ettiğini belirtti.

YÜZLERCE DOZ AŞI ZARAR GÖRMÜŞTÜ

Wisconsin eyaletinde bir hastane eczacısının, 500 dozdan fazla koronavirüs aşısını buzdolabından kasıtlı olarak kaldırarak sabote ettiği şüphesiyle tutuklandığını söylenmişti. Hastane yetkilileri, 26 Aralık'ta yanlış yerleştirilmiş şişeler keşfedildikten sonra ilk başta bunun kasıtsız bir hata olduğunu düşündüklerini söylemiş, ancak konuyla ilgili daha fazla inceleme yapılmasının ardından geçtiğimiz perşembe günü aşının buzdolabından kasıtlı olarak çıkarıldığını kabul etmişti.

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