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Avrupa'da orman yangınları etkisini sürdürüyor

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde'da La Teste-de-Buch ve Landiras bölgelerindeki yangın 8 gündür devam ederken İspanya'da geçen haftadan bu yana yaklaşık 60 bin hektar alanın yandığı bildirildi.

Avrupa'da orman yangınları etkisini sürdürüyor

Avrupa'da orman yangınları etkisini sürdürüyor

Fransa'nın güneybatısındaki Gironde'da La Teste-de-Buch ve Landiras bölgelerindeki yangın 8 gündür devam ederken İspanya'da geçen haftadan bu yana yaklaşık 60 bin hektar alanın yandığı bildirildi.

19 Temmuz 2022 Salı 15:25
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Fransa basını ve Gironde Valiliğinden paylaşılan bilgilere göre, dün bölgeden 16 bin kişinin daha çıkarılmasıyla, tahliye edilenlerin sayısı 36 bin 600'e çıktı.

Yeni tahliyelerin söz konusu olduğu ifade ediliyor.

Sıcaklığın 40 derecenin üstüne çıktığı bölgede 6 bin 500'ü La Teste-de-Buch, 12 bin 800'ü Landiras'ta olmak üzere toplamda 20 bin hektara yakın yeşil ve ormanlık alan kül oldu.

Yangınlara 1700 itfaiyecinin yanı sıra 6 Canadairs ve 3 Dash tipi yangın söndürme uçağıyla müdahale ediliyor.

Aşırı sıcak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Gironde'daki yangınların kontrol altına alınmasında güçlük yaşanıyor.

Bölgede, 22 hektarlık alana kurulu Arachon Hayvanat Bahçesi'nde barınan 1000'den fazla hayvan başka yerlere nakledildi.

France Bleu Gironde, bölgede ayrıca 5 kamp alanı, bir restoran ve iki evin yandığını aktardı.

Landiras'taki yangına neden olduğu gerekçesiyle bir kişi gözaltına alınırken, La Teste-de-Buch bölgesindeki yangına da bir kamyonetin neden olduğu değerlendiriliyor.

Yangınlara dair soruşturmaların, alevler tamamen kontrol altına alındığında netlik kazanması öngörülüyor.

Ayrıca Vensac ve Finistere bölgelerinde de yangın çıktığı açıklandı.

Öte yandan ülkede, yangın söndürme uçaklarının 3'te 1'inin kullanıma uygun olmadığı gerekçesiyle bakıma alındığının ortaya çıkması tepkilere neden oldu.

İspanya'da kontrol altına alınamayan 20 orman yangını var

İspanya, son günlerde aşırı sıcak hava ve ülke genelinde farklı noktalarda çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

El Pais gazetesinin yerel kaynaklara dayandırdığı bilgiye göre, ülkede 13 Temmuz'dan bu yana devam eden yangınlarda yaklaşık 60 bin hektar alan yandı.

Yılbaşından bu yana ise 140 bin hektar alanın yangınlardan harap olduğu bildirildi.

Ülkede, yangınlar nedeniyle son 15 yılın en kötü yazının yaşandığı ve halihazırda devam eden 30 yangından 20'sinin halen kontrol altına alınamadığı belirtildi.

El Pais'in paylaştığı aktif yangınların haritasına göre, yangınların ülkenin kuzeybatısında yoğunlaştığı görülüyor. İspanyol itfaiyeciler, kuzeydeki yangınların dışında doğuda Barselona yakınlarındaki Pont de Vilomara'da, güneyde Mijas Tepeleri'nde ve batıdaki Monfragüe Ulusal Parkı'ndaki yangınlarla mücadele ediyor.

İspanya'nın kuzeybatıda Portekiz sınırına yakın Kastilya ve Leon bölgesindeki Zamora vilayeti sınırları içinde yer alan Sierra de la Culebra'daki yangında ise 2 kişi hayatını kaybetti.

Zamora'daki yangınlar sebebiyle başkent Madrid ile kuzeybatıdaki Galiçya bölgesi arasındaki tren seferlerinin yapılamadığı ve aksamaların yaşandığı belirtildi.

Bölgedeki yangınlar sebebiyle 25 kadar köyün tahliye edilmek zorunda kalındığı bildirildi.

BBC'nin haberinde de İspanya ve Portekiz'de aşırı sıcaklardan hayatını kaybedenlerin sayısının 1000'i geçtiği ifade edildi.

Haberde, Portekiz'in kuzeyinde Murça'daki orman yangınında, 70'li yaşlardaki bir karı-kocanın alevlerden kaçmaya çalışırken arabalarında can verdiği aktarıldı.

Bölgede çok sayıda köyün tahliye edildiği kaydedildi.

Portekiz yerel basınında da Murça'daki yangına 600'den fazla itfaiyeci ve 8 hava aracının müdahale ettiği belirtildi.

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Avrupada Orman Yangınları Etkisini Sürdürüyor
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