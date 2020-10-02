Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 23°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Önce Akıllı Kavşak Ardından Asfalt
Önce Akıllı Kavşak Ardından Asfalt
Osmaniye Belediyesi’nden 4 Ekim dünya hayvanları koruma günü etkinliği
Osmaniye Belediyesi’nden 4 Ekim dünya...
Kahramanmaraş’ta toplu taşımada denetimler sürüyor
Kahramanmaraş’ta toplu taşımada denetimler sürüyor
Patentli Efsus46 Cevizinin Hasadı Afşin'de Başladı
Patentli Efsus46 Cevizinin Hasadı Afşin'de...
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, ‘Zirvedeki 30 Güçlü Lider’ Arasına Girdi
SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir...
Flaş Haber
Ağrı'da 2 asker şehit oldu
Kapat

Azerbaycan, Ermenistan özel kuvvetler birliği'ni süpürdü

Cephe hattında yaşanan çatışmalar şiddetlenerek devam ederken Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 193. Özel kuvvetler birliğinin karargahını ele geçirdi.

Azerbaycan, Ermenistan özel kuvvetler birliği'ni süpürdü

Azerbaycan, Ermenistan özel kuvvetler birliği'ni süpürdü

Cephe hattında yaşanan çatışmalar şiddetlenerek devam ederken Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait 193. Özel kuvvetler birliğinin karargahını ele geçirdi.

02 Ekim 2020 Cuma 15:58

Azerbaycan'ın, topraklarını işgal etmeye çalışan Ermenistan'a yönelik mücadelesi 6'ncı gününde başarıyla devam ediyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son açıklamada Ermenistan işgali altındaki Ağdere ilinin Madagiz bölgesindeki bazı stratejik tepelerinin kontrolünün ardından Ermenistan'a ait 193. Özel kuvvetler birliğinin karargahının da ele geçirildiği duyuruldu.

AZERBAYCAN ORDUSU VURA VURA İLERLİYOR

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, cephenin çeşitli yönlerinde çatışmaların gece boyu devam ettiği bildirildi. Açıklamaya göre; Cebrail-Fuzuli istikametinde Azerbaycan ordusu Ermenistan ordusunun direnişini kırarak geri çekilmeye zorladı ve ilerleme kaydetti.

STRTEJİK TEPELER İŞGALDEN KURTARILDI

Murov Dağı yönünde de durum Azerbaycan ordusunun kontrolünde. Ağdere ilininin Madagiz bölgesinde bazı stratejik tepeler işgalden kurtarıldı. Gece devam eden çatışmalarda, Ermenistan ordusunun 5 zırhlı aracı ve çok sayıda askeri etkisiz hale getirildi. İşgal altındaki bölgelere Ermenistan'dan getirilen gönüllülerin, çatışmanın yoğunluğundan ve ağır kayıplardan korkarak savaşmayı reddettiği aktarılan açıklamada, çatışmalardaki başarıların ve çeşitli yönlerdeki hakim konumların kurtuluşu, Azerbaycan askerlerinin yüksek savaşma ruhunu ve kazanma kararlılığını daha da artırdığı ifade edildi.

AB'DEN ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB liderler zirvesinde Dağlık Karabağ konusunu da ele aldıkları söyleyerek, acilen ateşkes yapılması ve diyalog kurulması çağrısı yaptıklarını hatırlattı. Michel, sorunun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu ile çözülmesi gerektiğini belirterek, Azerbaycan ile Ermenistan'ın ön koşulsuz diyaloğa girmesi gerektiğini ve bunun mümkün olduğunu söyledi. Michel, bir gazetecinin sorusu üzerine, Türkiye dahil tüm ülkelerin Dağlık Karabağ konusunda yapıcı rol oynamasını istediklerini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
AzerbaycanErmenistan özel Kuvvetler Birliğini Süpürdü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu
İntihar etmek için denize atlayan kadını 2 yıl sonra balıkçılar buldu
Atina'da FETÖ operasyonu
Atina'da FETÖ operasyonu
Nato’dan Türkiye - Yunanistan Açıklaması
Nato’dan Türkiye - Yunanistan Açıklaması
Uçağı takip eden gizemli ışık yolcuları korkuttu! UFO olabilir mi?
Uçağı takip eden gizemli ışık yolcuları korkuttu! UFO olabilir mi?
Klozetin deliğinden çıkan yılan dehşeti yaşattı!
Klozetin deliğinden çıkan yılan dehşeti yaşattı!

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber