Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes sonrası ilk temas!

Çavuşoğlu, Türkiye'nin yalnızca Azerbaycan'ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonla görüştü. Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Moskova'daki görüşmeler hakkında bilgi verdi. Bakan Çavuşoğlu da, Türkiye'nin ancak Azerbaycan'ın kabul ettiği kararları destekleyeceğini belirtti.

GÖRÜŞME SONRASI DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Kritik temasın ardından Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı. Açıklamada dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

Azerbaycan ve Ermenistan arasında ‪bugün yerel saatle saat 12:00'de yürürlüğe girmek üzere cephe hattında ateşkes ilan edilmiştir.

27 Eylül 2020 tarihinde başlayan silahlı çatışmalarda Azerbaycan yaklaşık 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kendi imkanları ve özgüveniyle geri alabileceğini Ermenistan ve tüm dünyaya göstermiştir.

Bu süreçte, tüm dünyadan insani saiklerle ateşkes talepleri gelmiştir. Azerbaycan da son kez Ermenistan'a işgal ettiği topraklardan çekilmesi için bir fırsat vermiştir.

İnsani gerekçelerle esirlerin ve cenazelerin değişimi amacıyla ilan edildiği belirtilen ateşkes önemli bir ilk adım olmakla birlikte kalıcı çözümün yerine geçmeyecektir.

Türkiye başından beri ancak Azerbaycan'ın evet diyeceği çözümleri destekleyeceğini vurgulamıştır. Bu anlayışla sahada ve masada Can Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir.

NE OLMUŞTU?

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısı ile Moskova'ya gelen Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Dağlık Karabağ'ı görüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da yer aldığı toplantıdan bugün 12.00'de başlamak üzere ateşkes kararı çıktı. İnsani ateşkes kapsamında esirler değiştirilecek, cenazeler ülkeler eteslim edilecek.

ERMENİSTAN, AZERBAYCAN'A SALDIRMIŞTI

Ermenistan 27 Eylül 2020 tarihinde, Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine saldırmıştı. Saldırı sonrası harekete geçen Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ı bozguna uğratarak büyük bir yenilgi tattırmıştı. Ermenistan ordusu mevzileri terk edince, Paşinyan ateşkes çağrılarına başlamıştı.