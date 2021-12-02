Cerrah Hastanın Yanlış Ayağını Kesti

Geçen Mayıs ayında Freistadt'daki kliniğe yatan hastanın, ameliyat öncesi yanlış ayağı işaretlendi. Hata, rutin bandaj değişimi sırasında fark edildi ve aynı hastaya bu kez diğer ayağının da kesilmesi gerektiği söylendi.

YANLIŞ AYAĞI KESTİ

Ameliyata giren cerrah, hastanın sol yerine sağ ayağını kesti. İki gün sonra gerçek ortaya çıktı. Olayın gerçekleştiği dönemde kliniğin yöneticisi bir basın toplantısıyla özür diledi ve hatanın "bir dizi talihsiz olaylar zincirinin sonucu" meydana geldiğini savundu. Mahkemeye çıkarılan cerrah da, ameliyathanedeki emir komuta zincirinde sıkıntı yaşandığını ifade etti.

"BİLMİYORUM" DEDİ

Doktor, neden sol yerine sağ bacağı kesim için işaretlediği sorusuna ise "Gerçekten bilmiyorum" yanıtını verdi. Mahkeme 43 yaşındaki cerrahı, bariz ihmalden suçlu buldu ve 41 bin TL (2 bin 700 euro) para cezası verdi.