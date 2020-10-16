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DSÖ'de cinsel istismar skandalı! Komisyon kurdular

DSÖ cinsel istismar iddialarıyla sarsıldı...

DSÖ'de cinsel istismar skandalı! Komisyon kurdular

DSÖ'de cinsel istismar skandalı! Komisyon kurdular

DSÖ cinsel istismar iddialarıyla sarsıldı...

16 Ekim 2020 Cuma 15:58
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Örgüt, "çalışanlarının, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (KDC) kadınlara cinsel sömürü ve istismara karıştığına ilişkin" iddialar üzerine Soruşturma Komisyonu kurdu.

DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, Ebola salgınıyla mücadele kapsamında, "KDC'de görev yapan çalışanlarının cinsel istismar olaylarına karıştığı" iddiaları üzerine Soruşturma Komisyonu kurulduğu duyuruldu.

Komisyona eski Nijer Dışişleri Bakanı Aichatou Mindaoudou ve Kongolu aktivist Julienne Lusenge'nin başkanlık edeceği belirtildi.

50'DEN FAZLA KADIN CİNSEL İSTİSMARA UĞRADI

The New Humanitarian ve Thomson Reuters Vakfının yaptığı araştırmada, ülkede 50'den fazla kadının DSÖ başta olmak üzere çok sayıda önde gelen yardım kuruluşunun çalışanlarınca cinsel istismara uğradığı ileri sürülmüştü.

DSÖ Afrika Direktörü Dr. Matshidiso Moeti, Ebola virüsüyle mücadele kapsamında bu ülkede çalışan ve kendilerini DSÖ çalışanı olarak tanıtan kişilerin, cinsel sömürü ve istimara karıştığına ilişkin iddiaların korkutucu ve acı verici olduğunu belirtmişti.

Son Güncelleme: 16.10.2020 16:05
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