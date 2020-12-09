Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Balcıoğlu, ‘Sevgi diyerek yola çıktık’
Balcıoğlu, ‘Sevgi diyerek yola çıktık’
Ülkü Ocaklarından dijital eğitim platformu
Ülkü Ocaklarından dijital eğitim platformu
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göktürk Maralcan, ‘Tiroit bezinin iyi ve kötü huylu hastalıkları mevcuttur ve bunlar kadınlarda daha sık görülmektedir’
Sanko Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof....
Kahramanmaraş’ta bin 300 ton tıbbi atık bertaraf edildi
Kahramanmaraş’ta bin 300 ton tıbbi...
O Köprüde de Çalışmalar Tamamlanıyor
O Köprüde de Çalışmalar Tamamlanıyor

Dünya bu patronu konuşuyor! Tüm işçilerini milyoner yaptı!

Dünya İngiltere merkezli teknoloji firması The Hut Group'un kurucusu Matt Moulding’i koronuşuyor. Matt Moulding son on yılda arasında şoför, depo işletmecisi ve sekreter de bulunan personeline ücretsiz hisse senedi dağıttı. Büyük bir yükseliş yaşayan İngiliz firmasında çalışan şanslı işçiler, 1 milyar pound değerinde kaynağı paylaştı.

Dünya bu patronu konuşuyor! Tüm işçilerini milyoner yaptı!

Dünya bu patronu konuşuyor! Tüm işçilerini milyoner yaptı!

Dünya İngiltere merkezli teknoloji firması The Hut Group'un kurucusu Matt Moulding’i koronuşuyor. Matt Moulding son on yılda arasında şoför, depo işletmecisi ve sekreter de bulunan personeline ücretsiz hisse senedi dağıttı. Büyük bir yükseliş yaşayan İngiliz firmasında çalışan şanslı işçiler, 1 milyar pound değerinde kaynağı paylaştı.

09 Aralık 2020 Çarşamba 12:02
banner459

İngiltere'de bir teknoloji firmasının kurucusu olan kurucusu Matt Moulding, işçilerini milyoner yaptı. Matt Moulding, Yöneticilerden sekreterlere kadar değişen bir gruba dağıttığı hisse senetleri sayesinde çalışanlarının bu kazançtan büyük bir pay almasını sağladı.

Manchester merkezli The Hut Group'un kurucusu Matt Moulding, son 10 yılda yaklaşık 430 çalışanına ücretsiz hisse senedi dağıttı. Yöneticilerden sekreterlere kadar değişen bir gruba dağıttığı bu hisse senetleri sayesinde çalışanlarının bu kazançtan büyük bir pay almasını sağladı. Büyük bir yükseliş yaşayan bu İngiliz firmasında çalışan şanslı işçiler, patronlarının da söylediği gibi 1 milyar pound değerinde kaynağı paylaştı.

HEDİYE OLARAK VERDİ
Manchester merkezli The Hut Group'un kurucusu Matt Moulding, son 10 yılda yaklaşık 430 çalışanın ücretsiz hisse senedi aldığını söyledi. Mirror'a verdiği röportajda İngiliz tarihindeki diğer şirketlerden daha fazla milyoner yarattığını açıklayan Matt Moulding, bu paylaşımların tamamen hediye olduğunu ve hiç kimsenin hiçbir ücret ödemek zorun kalmadığını, bu sayede birçok yaşamı değiştirdiklerini de sözlerine ekledi.

175 MİLYON POUNDU HENÜZ DAĞITILMADI
Bu yüksek miktarın yöneticilerinden sekreterlere ve depo yöneticilerine kadar paylaşıldığı bilinenler arasında. Hisselerin paylaşımlarının zaten şirketteki 74 işçiyi milyonerlere dönüştürdüğünü söyleyen patron, bu sayının personel için ayrılan yaklaşık 1 milyar poundluk hisse senedinin yaklaşık 175 milyon poundunun henüz dağıtılmadığı için artacağını da belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kargo gemisi fırtınaya yakalandı: Tarihin en büyük kargo kaybı
Kargo gemisi fırtınaya yakalandı: Tarihin en büyük kargo kaybı
Dünyayı tedirgin eden araştırma raporu: Bir daha kar yağmayabilir
Dünyayı tedirgin eden araştırma raporu: Bir daha kar yağmayabilir
Koronavirüslü vizonlar çiftliklerden kaçtı! COVID-19 vahşi hayvanlar arasında yayılabilir ve mutasyona uğrayabilir
Koronavirüslü vizonlar çiftliklerden kaçtı! COVID-19 vahşi hayvanlar arasında yayılabilir ve mutasyona uğrayabilir
İranlı nükleer fizikçi Muhsinfahrizade suikastinde yeni detaylar ortaya çıktı: 12 tetikçi...
İranlı nükleer fizikçi Muhsinfahrizade suikastinde yeni detaylar ortaya çıktı: 12 tetikçi...
Salgının kontrolden çıktığı ABD'de cesetler kamyonlarda saklanıyor
Salgının kontrolden çıktığı ABD'de cesetler kamyonlarda saklanıyor

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber